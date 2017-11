Simicska leárulózta Orbánt és Mészáros Lőrincnek is beszólt

Szerző: Márkus

Simicska az RTL-nek elmondta, hogy bosszantja ez a hazug és álságos kampány.Hozzátette: Orbán Viktor és a közötte fennálló szövetség akkor bomlott meg, amikor úgy érezte, hogy a miniszterelnök elárulta azokat az értékeket és célokat, amiket kitűztek maguk elé.Szövetségük a rendszerváltásra, egy másik, egy demokratikus világra szólt, de Orbán most lebontja a demokráciát, despotikus diktatúrát épít.Simicska szerint Orbán maffiaállamot épített ki. A kegyvesztett üzletember elismerte a saját felelősségét is abban, hogy az ország ide jutott. Támogatta és segítette Orbánt, nem ismerte fel időben.Elmondta, hogy nincsenek terhelő dokumentumai a közös időkből, így nem lesz olyan "atombomba" sem, amit a sajtó emleget.Simicska kiosztotta Mészáros Lőrinc felcsúti polgármestert is, akit "tehetségtelen senkinek" nevezett, aki mindig is az marad, "akárhány milliárdot is írnak a nevére".