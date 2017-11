Sneider Tamás visszautasítja, hogy a Jobbik "cigányozna" vagy "buzizna"

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az ellenzéki politikust arról kérdezték, hogy pártja hogyan viszonyul a melegek, cigányok és zsidók szavazataihoz. Azt felelte: mindenkinek a szavazatára számítanak, s a 2014-ben elért 20 százalékos eredményben is sokféle szavazó megjelent, "nagyon sok cigány ember szavazott a Jobbikra" és "más olyan csoportok is, akikre elsősorban talán nem asszociál mindenki", de nem foglalkoznak azzal, ki milyen nemi identitással érkezik egy szavazóhelyiségbe.A Pride felvonulás esetleges betiltását firtató kérdésre azt felelte: ha közbotrányt okozó esetek történnek, akkor lehet szó korlátozásról, ellenkező esetben a gyülekezési törvény lehetővé teszi annak megtartását. Sneider Tamás visszautasította, hogy pártja "cigányozna" vagy "buzizna". Azt mondta: pártjából semmi olyan kijelentés nem hagyta el senkinek a száját, ami vállalhatatlan lenne. "Az, hogy más hangnemben beszél a Jobbik bizonyos társadalmi csoportokkal kapcsolatban, ez egy egyszerű és normális néppárti politikának a része, a programunk meg nem változott" - fogalmazott.Kérdezték arról is, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottsága meghallgatná Toroczkai Lászlót, a Jobbik alelnökét, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alapítóját. Ezt a választási kampány közeledtével magyarázta.A jobbikos politikust faggatták a mozgalom és a párt viszonyáról is. Azt válaszolta: Toroczkai László a szervezet tiszteletbeli elnöke, azonban évek óta mással foglalkozik. A szervezet több 10 millió forintos támogatására pedig azt közölte: semmi akadálya a támogatásnak, ha olyan célokat valósít meg, ami hasznos a magyarság számára.Megkérdezték arról is, hogy sajtóhírek szerint két jobbikos sportvállalkozónak, Nagy-Pál Leventének és Tömör-Tones Zsoltnak közös máltai offshore cége van. Úgy reagált: tudomása szerint alacsony összeg folyt be ehhez a céghez, amelyet azért hoztak létre, mert itthon nem tudtak vállalkozást alapítani. Nem minden offshore cég egyenértékű a lopással - jegyezte meg, hozzátéve: egyelőre nem volt elnökségi ülés, így nem vetődött fel a téma.Sneider Tamás egy másik kérdésre elfogadhatatlannak nevezte, hogy Tállai András, a nemzetgazdasági tárca államtitkára hírek szerint közbenjárt azért, hogy egy mezőkövesdi benzinkúton olcsóbb legyen az üzemanyag. Szerinte ez akár büntetőjogi kategóriát is felvet, ha az államtitkár visszaélt a hatalmával egy magáncéggel szemben.