Soros 1 milliárd dollárt vesztett azzal, hogy Trumpot választották meg

"Azt gondolom, hogy Trump többet fog tenni azért, hogy Kínát elfogadják a nemzetközi közösség vezetői, mint amennyit Kína saját maga tudna tenni érte"

Soros a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon beszélt a megválasztott amerikai elnökről. A 86 éves multimilliárdos meggyőződése, hogy Trump meg fog bukni.Soros szerint az új amerikai elnök egy szélhámos, és diktátor lenne, ha hagynák. Ez azért nem fog bekövetkezni, mert az amerikai intézményrendszer elég erős ahhoz, hogy ne hagyja, hogy Turmp diktatúrát vezessen be. Ennek ellenére úgy véli, hogy a kialakuló kormányzatot leginkább a diktatúra és a maffiaállam szavakkal lehetne illetni.Szerinte kiszámíthatatlan, hogyan fog viselkedni Trump, mivel meggyőződése, hogy az új elnök nem számított arra, hogy győzni fog, ezért nincs még kialakított taktikája.Soros a nemzetközi kapcsolatokról és a nemzetközi kereskedelemről is szólt:- mondta.Nem ez volt az első alkalom, hogy Soros Trump ellen beszélt. Tavaly decemberben is hasonlókat mondott az újonnan megválasztott amerikai elnökről. Akkor olyan jelzőkkel illette, hogy "inkompetens és szélsőséges nyugdíjazott tábornok", majd hozzátette, hogy az USA többé nem lesz képes megvédeni és terjeszteni a demokráciát.