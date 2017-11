"Soros György Brüsszelben eligazítást tartott"

Forrás: MTI / Sztárklikk

Puskás Imre, a Fidesz szóvivője szombaton Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: Soros György az elmúlt napokban ismét Brüsszelben járt és "eligazítást tartott".Egy, az internetre felkerült kép igazolja, hogy a milliárdos Cecilia Wikström svéd liberális EP-képviselővel, az "egyik legbefolyásosabb bevándorlásügyi politikussal" találkozott november 10-én - fejtette ki a kormánypárt szóvivője, aláhúzva, hogy Wikström készítette elő azt a jelentést, amelyet csütörtökön fogadott el az Európai Parlament, annak tartalma pedig pontról pontra visszaigazolja a milliárdos elgondolásait.Kiemelte, az EP határozatában megtalálható a felső korlát nélküli kvóta a migránsok tagállamok közötti elosztására, Soros György szervezeteinek részvétele a migránsok betelepítésében, a családegyesítés felgyorsítása, valamint a tagállamok hatáskörének további szűkítése Brüsszel javára."Ezek a fejlemények aggasztóak és felháborítóak" - jelentette ki Puskás Imre, aki arra is emlékeztetett, hogy a milliárdos spekuláns korábban is megfordult már az EU központjában, ahol számos uniós vezetővel találkozott, arról azonban a mai napig nem lehet tudni, hogy kivel miről egyeztetett.A Fidesz szóvivője szólt arról is, hogy Cecilia Wikström szerepel azon a listán, amely Soros György - 226 EP-képviselőt tartalmazó - megbízható szövetségeit sorolja fel. Ezek a szövetségesek most is komoly szerepet játszottak abban, hogy az Európai Parlamenten keresztül mehetett a "gyakorlatilag a Soros-terv megvalósítását" tartalmazó jelentéstervezet - fűzte hozzá.Puskás Imre szerint az is aggasztó, hogy Wikström a szavazás után arról beszélt, a kötelező betelepítést ellenző tagországokat egyszerűen le kellene szavazni. "Magyarán az európai uniós politikusok úgy gondolják, hogy az emberek véleménye - ami számunkra a legfontosabb -, a magyar emberek véleménye nem számít" - mondta, aggasztónak nevezve, hogy uniós politikusok ezen az antidemokratikus állásponton vannak.Hangsúlyozta, ebből is látszik, hogy a kormány kemény harc előtt áll, amelyben csak a magyar emberekre számíthat. A küzdelemhez ezért szükség van az emberek állásfoglalására, ezért nagyon fontos, hogy péntekig minél többen küldjék vissza a nemzeti konzultációs kérdőívet - mondta Puskás Imre.A Fidesz szóvivője kérdésre válaszolva közölte, feltételezésük szerint az emberek a jelenlegi nemzeti konzultációban az összes korábbinál nagyobb aktivitást mutatnak majd.Ugyancsak kérdésre válaszolva kijelentette, az ország közbiztonsága ügyében különböző felmérések helyett azoknak a tényeken alapuló, 2010 óta egyre kedvezőbb bűnügyi statisztikáknak kell hinni, amelyek szerint Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa.Puskás Imre egy másik kérdésre reagálva manírnak nevezte "azt a fajta cukormázat", amellyel szerinte a Jobbik elnöke akarja leönteni pártját. Az ellenzéki párt mögötti tartalom ugyanis nem változott: a Jobbik továbbra is egy "rasszista, antiszemita" párt - mondta, hozzátéve, ezt a Jobbik politikusainak közelmúltban újra nyilvánosságra került, ám azóta a pártjukban nem szankcionált kijelentései is bizonyítják.