Soros: továbbra is meg fogok tenni mindent, hogy Magyarországot támogassam

Soros György közölte: azért most nyilatkozik, mert most jelenik meg a konzultáció eredménye, és ez jó alkalom arra, hogy tisztázzák, mit mondott ő, és mit mondott a magyar kormány.Azt mondta a nyilatkozatával kapcsoltban: kivételt tett most, mert az, hogy ő nem reagál a magyar kormány mocskolódásaira, "rosszul esik" a civil szervezetek munkatársainak, akik nagy rizikót vállalnak."Én nagyon aggódom Magyarországgal kapcsolatban, nagyon sokat gondolok Magyarországra, és akarom, hogy a magyar nép tudja: megteszek és továbbra is meg fogok tenni mindent, hogy Magyarországot, a magyar népet támogassam" - zárul az üzenet.