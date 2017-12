Sorostól kérnek segítséget a magyar kéményseprők

Forrás: Hír TV

Hiába kifogásolta az ellenzék és a szakma mellett Áder János is a családi házak kötelező kéményellenőrzésének eltörlését, az Országgyűlés októberben mégis így döntött.A szakszervezet szerint ezzel nőni fog a szén-monoxid-mérgezések és más balesetek száma, így, ha az ellenőrzés nem is lesz kötelező, legalább egy ingyenes tájékoztató kiadványt mindenképp szeretnének készíteni a lakosságnak.Ehhez kértek támogatást a villamos művektől, hiszen az állami óriásvállalat más szervezeteket, például a kormányközeli Civil Összefogás Fórumot is bőkezűen segítette - számolt be a Hír TV "Hétfőn megkaptuk az MVM Zrt.-nek a rövid válaszát, amelyet nem nagyon tudtunk mire vélni, amelyben azzal indokolták a támogatási kérelmünk elutasítását, hogy ez a társadalmi felelősségvállalási politikájukba nem illeszthető bele" - fogalmazott Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke.A komplettált élelmiszerekről szakácskönyvet kiadó CÖF több mint félmilliárd forintot kapott tavaly, a kéményseprők ennek a 10 százalékára, 50 millió forintra pályáztak. Az elutasítás után azonban nem adják fel, és másoktól igyekeznek majd támogatást szerezni."Az egy jó ötlet lesz a részemre, hogy a későbbiekben akár akkor a Soros-alapítványhoz forduljak, mert számomra teljesen mindegy, hogy honnan fogok tudni ehhez támogatást szerezni" - tette hozzá Vámos Csaba.