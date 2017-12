Súlyos vádak: prostituáltnak nevezték Orbán Viktort

Forrás: Napi.hu

Mint magyar, és mint amerikai állampolgár, mély aggodalommal töltenek el a magyarországi folyamatosan romló viszonyok, valamint a NATO, az Európai Unió és az egész magyar nemzet alapvető érdekei ellen folytatott gondatlan külpolitika - így kezdi nyílt levelét Miklós K. Radványi, az amerikai republikánus párt konzervatív, Donald Trump elnökhöz közeli think tankjének külpolitikai elemzője - írja a Napi.hu Az Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett üzenetében a szakértő feleleveníti, a kormányfő pályájának alakulását, ahogyan - szerinte - a rendszerváltás előtti antikommunista politikusból és Antall József első miniszterelnök örökségének továbbvivőjéből egy állami-kapitalista rendszert kiépítő vezető lett. Radványi kritizálja azért, ahogyan egy olyan korrupt rendszert teremtett meg, amely egy "fizess, hogy játszhass" (pay to play) alapú gazdasági berendezkedésbe torkollott."A külügyekben Ön az Európai Unió politikai prostituáltjává vált. Míg az Európai Unió pénzügyi hozzájárulása biztosítja a lélegeztetőgépet, hogy a magyar gazdaság a víz felett maradjon, mindennap megtámadja Brüsszel állítólagos birodalmi uralmát. A magyar kisebbségeket a szomszédos országokban politikai fegyverként használva megpróbálja megosztani az Európai Unió tagállamait faji és etnikai vonalak mentén" - fogalmaz a levelében, amelyben támadja azért is, mert olyan fél- vagy teljesen autokrata vezetők mellett állt ki, mint Vlagyimir Putyin orosz, vagy Recep Tayyip Erdogan török elnök.Az üzenetében személyesen szól a miniszterelnökhöz: "A nárcizmusától és a megalomániájától vezetve elhagyta Magyarország európai politikai, szociális és morális elveit. Helyettük az illiberális demokráciát és a korrupt gazdasági elképzeléseit élteti (...) Az emberek már csak a hivatala gyors elhagyásában reménykedhetnek, hogy újra szabadon élhessenek, normálisan gondolkodhassanak, és igen, abban, hogy újra egy normális világról álmodhassanak."A Magyarországon született Radványi a Frontiers of Freedom nevű agytröszt külpolitikai alelnöke, tanulmányait többek között az ELTE-n és a John Hopkins Egyetemen folytatta nemzetközi tanulmányokból és jogból. A hidegháború alatt menekült el Magyarországról. Tanácsadóként dolgozott már Orrin Hatch republikánus, abortuszellenes szenátornak és Christopher Cox kongresszusi képviselőnek. Radványi tíz évvel ezelőtt egyszer már Hugo Chavez venezuelai diktátorhoz hasonlította Orbánt.Levelét a Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek is megosztotta a Facebook-oldalán, aki szerint azért fontos a Radványitól érkező üzenet, mert ő "nem keleti-parti liberális értelmiségi, hanem a Donald Trump körüli szellemi holdudvar egyik szereplője. A Frontiers of Freedom intézet egyik vezetőjeként annak a csapatnak a reprezentánsa, amelyik a Republikánus Párt fő sodrától bőven jobbra, az alt right mozgalomban Trump sikerének is a kovácsa volt, és akiktől Orbánék olyan sokat, támogatást, védelmet, megértést vártak."