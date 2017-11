Súlyos veszélyre figyelmeztet Zacher Gábor

Forrás: Pénzcentrum

Miközben egy átlagos európai polgár várhatóan 80,6 évig él, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) "Az Egészségügyi pillanatkép: 2017" című jelentése szerint, Magyarországon a születéskor várható élettartam mindössze 75,7 év, vagyis 5 évvel rövidebb az átlagnál.A jelentés hosszan foglalkozik a halálozási okokkal is - írja a Pénzcentrum . Az OECD-országokban a halálozások több mint harmada iszkémiás szívbetegségre, stroke-ra, vagy valamilyen keringési betegségre vezethető vissza, és minden negyedik halálesetet oka valamilyen daganatos betegség.A vezető halálokokat tekintve Magyarországon a keringési rendszerrel összefüggő betegségeket említi első helyen a kutatás, a második a daganatos megbetegedések, ezt követi a légző rendszerrel összefüggő elhalálozás. A mellrák okozta halálozási ráta 2015-ös adatok alapján Írországban, Izlandon, Dániában, Hollandiában és Magyarországon volt a legmagasabb.Az ún. cerebrovaszkuláris betegségek (az agyi erek elzáródása vagy megrepedése következtében fellépő tünetegyüttes) okozta halálesetek száma is háromszor magasabb Magyarországon, Lettországban és Szlovákiában, mint Svájcban, Kanadában és Franciaországban. Annak ellenére, hogy Magyarországon közel másfélmillió ember szenved diabéteszben, ez a szám nem rossz az OECD átlagot tekintve. A cukorbetegségben szenvedők számát tekintve ugyanis erősen a középmezőnyben vagyunk.Az OECD-országok lakosságának átlagosan 18 százaléka dohányzik rendszeresen. Magyarország a legtöbbet füstölő országok között szerepel, a felnőtt lakosság több mint 25 százaléka rendszeresen rágyújt. Aggasztó, hogy a 15 éves korosztály 15 százaléka legalább hetente egyszer rágyújt Magyarországon, ugyanezen korosztály 30 százaléka pedig hetente legalább kétszer fogyaszt alkoholt.A jelentésből kiderül, hogy Magyarország a nagyivók közé tartozik: egy átlagos OECD-lakos ugyanis évente átlagosan 9 liternyi tömény alkoholt fogyaszt el (ez a jelentés szerint 96 üveg bornak felel meg). A magyarok viszont közel 11 litert isznak meg fejenként évente. Litvániában átlagosan 15,2, Belgiumban 12,6, Ausztriában pedig 12,3 liter tömény szeszt fogyasztanak fejenként.Korábban Zacher Gábor is többször nyilatkozott arról, hogy mekkora problémát jelent az alkoholizmus ma Magyarországon. Az alkoholbetegek száma becslések szerint nagyjából 800 ezer fő. Jelenleg az országban egyébként 2,5 millióra tehető az úgynevezett nagyivók száma, és évente 30 ezren halnak meg alkohollal kapcsolatos betegség miatt, így gyakorlatilag minden magyar család érintett.A vizsgált országok lakosságának 54 százaléka túlsúlyos, vagyis minden ötödik ember el van hízva. A magyar adatok ugyanakkor itt is kiemelkedően rosszak: a magyar emberek 30 százaléka van elhízva. Hogy miért túlsúlyos a magyarok a többsége, arra választ ad is, hogy viszonylag kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk az OECD átlagához képest.