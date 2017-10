Forrás: Facebook

Szerző: Puzsér Róbert

Az önkéntes PR-os évtizedek óta lelkendezi tele a magyar webet afölött, hogy a villába zárt vagy trópusi szigetre telepített reailty-szereplők miként dugják, marják, rúgják, nyalják, harapják, karmolják, szopják, terrorizálják, köpik, ütik és fenyegetik egymást - a műsornak ugyanis az a koncepciója, hogy le kell vésni ezekről az emberekről a vékony kultúrmázat, és akkor lehet a legjobban élvezkezdni azon, hogy milyenek, ha az ösztönviláguk, a libidójuk, a tudattalanjuk vezeti őket.Nos, az önkéntes PR-ossal most szembejött az a szerencsétlen féllény, akit a valóságshow-k meg az azokat megszakító reklámblokkok szocializáltak, akinek megígérték a semmiért a mindent, és akivel ehelyett egy részeg újságíró kötekszik éjszaka minimálbérért egy neonbörtönben.S mit tesz az önkéntes PR-os, amikor találkozik fétise, a trash-reality termékével? Széttárja a karját, és megrökönyödve néz körbe: "Hogy lett ilyen trágyadomb a világ?"Nos, Szabó Zoltán tette azzá. Igen, maga Szabó Zoltán és az általa vezetett "kultúra rovat", amely a kereskedelmi tévés törmeléket nap mint nap a jövő szórakoztatásaként ünnepli. Szabó Zoltán és a hozzá hasonló újságírók tették pöcegödörré a világot, akik ehhez ujjongva aszisztáltak, akik két pofára zabálták a pogácsát a TV2 Róna utcai sajtótájékoztatóin, akik az RTL nevét mindig és csakis úgy írták le, mint a minőség megkérdőjelezhetetlen védjegyét.Most itt van az RTL Klub, a TV2, a Viasat3 és Szabó Zoltán közös teremtménye, a történelem utáni, kultúra nélküli ember, aki nem csicskul be, és nem változik meg mások kedvéért. És most, hogy már nem kukkolója és kommentelője, hanem részese és elszenvedője a reality-nek, Szabó Zoltán nem érti, honnan került elő ez a pofon.Ez a pofon nem a Kentucky Fried Chicken bűne. Ez a pofon, ez a mindennapos türelmetlenség és elégedetlenség, ez a proli düh, amit nap mint nap elszenvedünk, kulturális termék.Olyan kulturális termék, amit Szabó Zoltán a hazai értelmiség egyik legbefolyásosabb árulójaként személyével, ízlésével és írásaival nap mint nap hitelesít. Most persze már nem olyan vicces a Szabó Zoltán arcán csattanó neoprimitivizmus, mint amikor még az Index szerkesztőségében röhögött ugyanezen többszázezres fizetésért.De vizsgáljuk csak meg, miből lett a verésig fajuló konfliktus! Nem abból, hogy a Kentucky Fried Chickenben nem adtak enni Szabó Zoltánnak, nem abból, hogy döglött csótányt talált a csirkeszárnyak között, és nem is abból, hogy átverték a pénztárnál. Abból lett a konfliktus, hogy a Kentucky Fried Chicken önkéntes PR-osa nem ehette meg az általa rendelt ételt az üzletben, hanem ki kellett volna mennie vele az utcára.Ha Szabó Zoltánban csak egy cseppnyi együttérzés lett volna az egész nap olajgőzben robotoló alkalmazottak iránt, akik hat-nyolc órányi munka után próbálják elérni az utolsó villamost, akkor aligha csinál problémát abból, hogy "a tizenegy titkos fűszer keveréke által olyan finoman csípőssé tett" vacsoráját esetleg nem az étterem területén fogyasztja el.Csakhogy Szabó Zoltán kurva befolyásos ember, aki soha nem annyira éhes, mint amennyire önérzetes: a Kentucky Fried Chicken önkétes PR-osa, az Index kultúra rovatát elzüllesztő, felkapaszkodott pénzes proli leszarja, hogy lejárt az alkalmazottak munkaideje, ő akkor is az étteremben akarja elfogyasztani a vacsoráját. Neki ez jár: ő szarja a kultúrát, ő szarja a trendeket, ő Mr. Index.Természetesen egyáltalán nem szabad megverni a vendéget, és természetesen teljesen elfogadhatatlan, hogy egy étteremben ne legyen panaszkönyv, de ugyanilyen fontos látni, hogy itt és most nem abból lett országos botrány, hogy a Kentucky Fried Chickenben megvertek egy vendéget, hanem abból, hogy nem a megfelelő vendéget verték meg: nem az amerikai álomba nagyot harapni vágyó magyar átlagembert, hanem a cég önkéntes PR-osát, a nagy hatalmú indexes újságírót, Szabó Zoltánt.A pofozkodó biztonsági őrt már másnap kirúgták, az önkéntes PR-os meg kap majd egy két éves ingyenkupont, és az ügy el is lesz rendezve. Szabó Zoltánnak jár az országos jajveszékelés, és jár az ingyenutalvány, de együttérzésből legfeljebb annyi, amennyit ő az elmúlt évtizedekben tanúsított a magyar kultúra és a magyar kultúremberek iránt.