Szanyi: a Fidesz egyes vezetői a homo idioticust alakítják

A facebook-on tett bejegyzéseim jól nyomon követhetők. 1956 tárgyában az idén kettőt tettem, mindkettő nagyon rövid volt.



Az elsőt október 21-én, jelesül az 1956. október 30-i Köztársaság téri lincselés egyik ikonikus fényképét adtam közre, amelyhez ezt a megjegyzést fűztem: 'Ünnephez' közeledvén...



Az ún. 'félidézőjel' a magyar nyelvben figyelemfelhívást jelent, a konkrét esetben azt, hogy '56-nak nem minden eleme ünnepelendő, még pontosabban az október 23-i forradalmat később súlyosan beárnyékoló utcai pogromok és egyéb rémtettek semmiképp.



Figyelemfelhívásom politikai indoka annyi, hogy az emberek lázítása bizony hova fajulhat. Márpedig ma a fideszes hatalom lázít.



Mivel másnapra a sajtó egy része nekiállt félremagyarázni a bejegyzésemet, ezért szükségét éreztem, hogy kicsit bővebben is kifejtsem felfogásomat. Ez se hosszú:



"Üzenet a 444.hu olvasni és eligazodni képtelen szerkesztőjének, Szily Lászlónak. Tehát:

Ünnepeljük a szabadságért, valamint a szocializmusért kiálló embereket, azaz '56 tényleges hőseit.

Nem ünnepeljük viszont az ordas gyilkosokat, bármelyik oldalon is álltak.

Nem ünnepeljük a lincselő csőcseléket.

Nem ünnepeljük a náci restaurátorokat.

Nem ünnepeljük a vérengző szovjeteket.

És nem ünnepeljük a tétlen felelősöket sem.

SzT"



Nem tudom, a fideszesek fejében mi okozhatott intellektuális katasztrófát, hogy mindezekből eljussanak a jogállamiság eszméje tagadásának 'elméletéig', de az biztos, hogy fentiekből a Fidesz elmebeteg következtetéseinek egyike sem olvasható ki.



Mindazonáltal azt valóban megkérdőjelezem, hogy a mai Magyarország jogállam lenne. Ráadásul nem csak én, hanem a demokratikus világ döntő többsége, köztük az Európai Parlament többsége is.



Ugye nem tekintjük jogállamiságnak az Alkotmány eltörlését, a visszaható hatályú jogalkotást, a média kisajátítását, a választások elcsalását, a közkasszák fosztogatását, valamint a szelektív igazságszolgáltatást? Fenti csak egy rövid kivonata a Fidesz bűnlajstromának, ami miatt több mint erős kérdőjelek vannak a magyar jogállamiságot illetően. Ám adós sem akarok maradni a még teljesebb véleményemmel: Magyarország jelenleg nem valódi jogállam. És ezt a véleményemet sem teljes, sem félidézőjelbe nem teszem, mert a Fidesz országlásának részben sincs pozitív eleme.



Orbán Viktor a minap azt fejtegette, hogy egyesek egykoron 'homo sovieticust' akartak faragni a magyar nép lányaiból és fiaiból, ma pedig 'homo brüsselicust'. Az igazság inkább az, hogy a Fidesz akarja a magyar embereket 'homo NERicusszá' változtatni úgy, hogy egyes vezetői a 'homo idioticust' alakítják. A baloldalnak ezzel szemben az a felfogása, hogy szeretnénk egyszerűen "homo sapiens sapiensek' maradni.



Az emberi bölcsesség kizárja az erőszakot. Az általam megosztott kép is arra hív fel, hová vezet az, amikor a felkorbácsolt gyűlölet lesz úrrá. Ha a Fidesz a jogállamisággal összeegyeztethetőnek tartja a pogromokat, a lincselést és az utcai erőszakot, akkor kiiratkozik a művelt emberek világából. Ha a Fidesz helyesli az őcsényi kvázi-lincselést, az ugyancsak kiiratkozás a humanizmusból.



A Fidesz ma közpénzek sokaságát pumpálja a gyűlölet kultuszába. A Fidesz ma azokat védelmezi a jogállamiság hazudásával, akik a facebook-on és máshol akasztásokat követelnek. A Fidesz sunyi módon enged teret a nyíltszíni zsidózásnak, cigányozásnak, buzizásnak és hasonlóknak. A Fidesz csak az erőt (no, meg a pénzt) imádja, és attól tartok, csak az erőből ért.



Nos, remélem, a magyar népben lesz annyi erő, hogy jövő tavasszal erőszak nélkül veszi el a Fidesztől a hatalmat.