Szanyi szerint Botka és Ujhelyi áruló

Botka: a politikai maffia behálózta az MSZP-t is

Botka László hétfőn lemondott a miniszterelnök-jelölti posztjáról. Lépésének okairól fél 10-kor, láthatóan feldúlt állapotban, időnként remegő hangon tájékoztatta a nyilvánosságot Szegeden.

"Azért állok most Önök elé, hogy bejelentsem, a mai nappal lemondok a miniszterelnök-jelöltségről. Erről nemrég értesítettem pártom vezetőit, és azokat a szövetségeseimet is, akik már eddig felsorakoztak mellém a kormányváltó szövetségbe" - kezdte mai beszédét Botka László."(...) a héten az LMP és a DK is kimondta, hogy külön listát állít. Külön ind...