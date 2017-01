Szanyi szerint viccpártként is lehet az MSZP-re szavazni

Forrás: Magyar Nemzet

A szocialista EP-képviselő korábban Molnár Gyula pártelnök nyilatkozatára reagált, aki a Kossuth Rádió 180 perc című adásában feddte meg Kunhalmi Ágnes budapesti pártelnököt kacagós, "előszilveszteri hangulatú" sajtótájékoztatója miatt. Szanyi ekkor azt kommentálta: "nézzük a dolognak azt az oldalát is, hogy a viccpártok Európa-szerte felívelőben vannak".Szanyi egyébként erős kritikával illette pártját és párttársait is. Egyrészt a következetességet kérte számon a Majtényi László mögé beálló szocialistákon az államfőválasztás kapcsán. Ha egyszer nem fogadták el az alaptörvényt, "tök értelmetlen" köztársasági elnökjelöltet állítani, aki győzelme esetén éppen erre az alaptörvényre esküdne fel - mutatott rá. "Ebben nem hiszem, hogy a baloldalnak dolga lenne" - tette hozzá, mondván, ha a pártvezetés ezt máshogy is gondolja, akkor is ez a véleménye, és ezzel szerinte nincsen egyedül.Botka László miniszterelnök-jelöltsége kapcsán úgy fogalmazott: a 2018-as választás című színdarab forgatókönyvét még nem ismerjük, és "mindaddig, amíg nem tudom, mi a színdarab, csak beszélgethetünk arról, kik a főszereplők". Kérdésre hozzátette: Botka László forgatókönyvéért nem nagyon van oda.Szanyi azt is mondta, hogy az MSZP-nek ahelyett, hogy "százalékokat pakolgat képzeletbeli kockás papírra", inkább önmagában meg kellene erősödnie, és esélyei tudatában kellene később koalíciós partnereket keresnie, mert így semmire sem jut. Addig is, ha nem tud nyugvópontra jutni a szövetségeseivel, akkor járja a maga útját, mert ezzel a teszetoszasággal még a Parlamentből is kieshet.