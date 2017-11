Szanyi Tibor ingyen ilyen hülye?

A következőket írta Szanyi:

Én is ritka ocsmány dolognak vélem Marton péniszének nyilvános kalibrálását, s arról is illik megemlékezni, hogy ki rohangál pucéran a színpadon. Csak hogy tartsunk mértékeket!

Juhász:

Sehol nem szóltam hozzá ehhez a vitához politikusként, de azt hiszem itt megtehetem.

Összehasonlítani egy színházi produkcióban szereplő aktot egy sötét kocsiban két férfi által egy 18 éves lány akarata ellenére orra elé dugott pénisszel ordenáré tahóságra vall.



Szemben veled, én láttam a Lúzer című darabot, mert jegyet vettem rá. Egy társadalomkritikus darab, ami azt a problémát is taglalja, ami oda vezet, hogy te politikusként ki mersz ilyet írni a politikusi oldaladra. Ezért helye volt benne a meztelenségnek.



Ha téged az ilyesmi nem érdekel, vegyél bátran jegyet férfiak péniszmutogatására, úgy látszik az neked a magaskultúra csimborasszója. Ha tesztett, tapsolj hozzá. Szabadságod van ebben, senki nem fog hibáztatni érte. De fogadd el, van aki nem erre kíváncsi.



Akár levetkőzik 20 évvel később egy színpadon, akár elmegy politikusnak.

Szanyi:

Nyilván azért nem szóltál hozzá ehhez a vitához, mert arra vártál, hogy valaki más megnyissa neked a pályát, hogy aztán szabadon szörfözgessél. Csak az a baj, hogy száraz pályán döcög a hajód!



Nézd, én nem fogok visszatámadni feléd, mert látom, hogy üresben gyalázkodsz. Milyen duma az, hogy vegyek jegyet férfiak péniszmutogatására? Ha ez társadalmi problémák illusztrálásáról szólna, akkor máris szent a béke?



Ne játszd a szentfazekat! Törődj Rogánnal, az a te igazi tereped!

Juhász:

Szanyi:

Schilling Árpád is kifejtette véleményét. Kapott az alkalmon és belerúgott az MSZP-be is:

Tibor, mivel a feleségem, és az előadásom, hát visszajelzek én is. Olyan jó lett volna, ha bármikor az elmúlt 27 év során tettél volna bármit is ezért az országért. De tényleg bármit. Nagyszájú voltál mindig is, kerested a feltűnést, ráakaszkodtál szirre-szarra, csak hogy érdekessé tedd magad.



Olyan hasznos tagja voltál a pártodnak, hogy még Brüsszelbe is elküldtek, ahonnan folyvást kapjuk a híreket mennyi mindenen dolgozol, haladsz előre, ég a kezed alatt a munka. Ingyenélő vagy, Tibor, akárcsak a pártod. Nem csináltok semmit, épp csak arra törekedtek, hogy valahogy szinten maradjatok és ne kelljen elmenni dolgozni. Rengeteg idődet azzal töltöd, hogy online szórod szét magvas gondolataidat. Te vagy az mszp deutsch tomija.



Most is sasoltál, majd lecsaptál. Véleményt fogalmaztál meg valamiről, amiről fogalmad sincs. Tudod hányan rohangáltak már pucéran a színpadon? Leírjam a Kossuth díjasok nevét, Tibi? Te is egy olyan rendes férfi vagy, akit kb. a farok hossza érdekel, ezen sértődik meg a leginkább. Rendes magyar férfi, sok okos gondolattal a fejében.



Tényleg az a legjobb, ha politikus vagy mindenféle felelősségérzet nélkül, ehhez aztán tényleg nem kell semmi. Marton Lászlónak legalább van egy életműve. De neked...

Ujhelyi István csak annyit írt:

Tibor! Szégyen ez a hozzáállás! Állj le!!!

Szerző: Konczik Márton

Ami teljesen felfoghatatlan, hogy Szanyi miért érez belső késztetést egy ennyire érzékeny ügy kapcsán, hogy politikusi Facebook-oldalán botrányt keltsen. A nyilvánosság előtt kevésbé ismert, de Szanyi Tibor kimondottan művelt, intelligens ember, aki 2004-ben az Olasz Köztársaság Érdemrendjének tiszti keresztjét is megkapta.Éppen ezért érthetetlen, hogy ezzel az ostoba "politikai pitbull" szereppel - amit ráadásul önként vállal -, mi a célja. Miért okoz saját pártjának újabb nehézségeket? Botka László távozása után, a több sebből vérző ellenzéki tárgyalások közepette, ráadásul amikor (Le)Velez Árpád, az MSZP volt pártigazgatója is a nyilvánosság előtt megy neki a pártelnöknek, mi szükség van arra, hogy Szanyi Tibor botrányt keltsen?A választ ép ésszel nem lehet megfejteni. Nem is teszünk erre kísérletet, inkább mutatjuk, mit művelt már megint ez a "jóképességű"...Próbáltam valami frappánsat visszaszólni a Rogános megjegyzésedre, hogy te meg foglalkozzál a... de nem jutott eszembe semmi. Tibor, te mivel foglalkozol?Vagy csak ez a te tereped?Európai ügyekkel foglalkozom, egyebek között a 'szociális jogok európai pillérével', bár ez nem annyira evidens, mint a Rogán. Mindazonáltal megértem, ha nem látsz ki a budapesti belváros bulijaiból.