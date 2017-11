Századvég: a magyarok nem akarnak menekülteket

Miért érezzük úgy, hogy kevesebbet ér a pénzünk, miközben a statisztikák nem ezt mutatják?

Több oka is van annak, hogy az érzékelt infláció nagyobb annál, mint amennyit a hivatalos árindex sugall. Mert bár a 2015-ös és 2016-os enyhe defláció után az áremelkedés üteme nem éri el a jegybank céljaként megjelölt 3 százalékot - a legutóbbi KSH-jelentés alapján mindössze 2,5 százalék volt -, a fogyasztók, vásárlók többsége úgy érzi, már túl is lépte azt. Bennük a hiba? Netán a statisztika téveszti meg őket?

A jelenséget a szocializmus éveiben azzal intézték el a kabarészerzők, hogy a hús drágult ugyan, de a lépegető exkavátor olcsóbb lett, vagyis az árak átlagosan nem változtak. Ez még a hatósági árak világában is túlzás volt, hiszen az akkori statisztika is a forgalommal súlyozva vette figyelembe az egyes termékek fogyasztói árát. A mai is ezt...