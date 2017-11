"Szegedre csak a kormány tud menekülteket küldeni"

Forrás: MTI / Sztárklikk

A polgármesteri kabinet közleménye szerint Magyarországon csak a kormány tud menekülteket, migránsokat fogadni, városok nem. Menekültstátuszt ugyanis a magyar állam adhat.A Fidesz húszezer ellenőrizetlen gazdasági migránsnak adott már el letelepedési kötvényt, és a menekültként a határra érkezőknek is csak a magyar állam, a kormány tudja engedélyezni a letelepedést - áll a közleményben.A polgármesteri kabinet szerint miközben a Fidesz egy újabb értelmetlen kérdésre vár választ polgároktól, Szeged vezetését inkább az aggasztja, hogy a Fidesz-kormány miatt magyarok százezrei, köztük szegediek költöztek már el az országból. Magyarország fő baja ugyanis nem a be-, hanem a kivándorlás.A közleményben kitértek arra is Szegeden sok német cég vagy német-magyar vegyesvállalat működik. Munkájuk, adójuk révén is tud Szeged fejlődni. Ezért felszólították a Fideszt, hogy felelőtlen hangulatkeltéssel ne veszélyeztesse a Németország és Magyarország közötti jó kapcsolatokat, és ne nehezítse a szegedi német vállalkozások működését.Nógrádi Tibor, Fidesz szegedi frakcióvezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Magyarországon két politikus Gyurcsány Ferenc és Botka László támogatta az illegális migrációt és a kötelező betelepítési kvótát. Az utóbbi időben ráadásul felerősödtek azok a hangok, hogy a kötelező betelepítés esetén Szeged lenne a "célváros".Ezért a Fidesz és a KDNP kikéri a szegediek véleményét, azt a kérdést teszik föl. "Akarja-e ön, hogy Botka László segítségével közvetlen környezetébe migránsokat telepítsenek?" - tudatta a politikus. Elmondta, a kérdőíveket a Fidesz helyi irodájában, illetve a városban fölállított standokon írhatják alá az emberek, emellett otthonaikban is felkeresik a szegedieket.Az aláírásgyűjtés első ütemben december 17-ig tart, majd januárban folytatódik, míg a teljes lakosságot el nem érik - közölte Nógrádi Tibor.