Szégyelli magát a váci püspök

Forrás: 444.hu

- A véleményem erről az esetről sommásan az, hogy ez egy szonda a mai magyar társadalmunk állapotáról, a közhangulatról. Nagyon szomorú vagyok - válaszolta a 444.hu kérdésére Beer Miklós. - Szívből sajnálom a polgármester urat. Ugyanakkor nagy tisztelettel is gondolok rá. Éppen azért, mert talán mégsincs akkora baj, ha valaki inkább félreáll, mint statisztálna ehhez az őrülethez.- Sajnos én magam is ezt tapasztalom, hogy az emberek jelentős része ennyire vakon elutasító. Pedig ezek az emberek az állami hivataltól oltalmazotti státuszt kaptak. Ez már nyilván nem is jutott el a helybeli lakosok tudatáig - fűzte hozzá Beer Miklós.- Hogy mit lehet tenni? A saját lehetőségünkön belül befogadni. A Menekültügyi Hivataltól meg lehet kapni azoknak a névsorát, akik már ugyanúgy megkapták az oltalmazotti státuszt. Ajánlgatom én is, de még senki nem jelentkezett. Gondolom, hogy azért, mert mit szól majd a szomszéd. És ez sajnos az egyházközségeinkre is vonatkozik. Szégyellem magam - tette hozzá a váci püspök. - Pedig más megoldást nem látok, mint példát adni. Bebizonyítani, hogy lehet velük is békében, szépen együtt élni. És csendesen újra és újra elmondani.Szombaton a Hír tévé kérdezte a témáról Erdő Péter esztergom-budapesti érseket. A tévé felvétele szerint Erdő Péter előbb a természetvédelem fontosságáról beszélt, majd amikor a riporter visszakérdezett, hogy az őcsényi esetről lenne szó, arra már nem válaszolt érdemben. Pénteken Orbán Viktor azt mondta, nagyon helyes, hogy az őcsényiek határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket.Beer Miklós idén júniusban a menekültek világnapján videóüzenetben állt ki Fabiny Tamás evangélikus püspökkel közösen a befogadás mellett. Akkor sokan lehazaárulózták ezért.