Szégyen! Szijjártóéknak törvényessé tették az offshore-bizniszt a külképviseleteken

Szerző: Nagy András

Megszavazta a Fidesz-KDNP-s többség a parlamentben kedden azt a törvénymódosító javaslatot, amely lehetővé teszi a közpénzből fenntartott külképviseleteknek, hogy bármilyen ismeretlen hátterű, adóelkerülő cégekkel üzleteljenek. Annak ellenére, hogy az alaptörvényben és az államháztartásról szóló törvényben is elég világosan le van írva, hogy költségvetési pénzből működő intézmény csakis átlátható cégekkel szerződhet.Ráadásul az elfogadott javaslat a már élő szerződésekre is vonatkozik, ami elég nyílt beismerése annak, hogy a Szijjártó Péter-vezette külügyi tárca alá tartozó nagykövetségek és konzulátusok eddig sem feleltek meg az alaptörvény és az államháztartási törvény rendelkezésének, magyarul törvénytelenül működnek. (Ezt egyébként közvetetten, de Lázár János államtitkára is elismerte.)Korábban egészen extrém érvekkel próbálta védeni a kormány, illetve a Fidesz a védhetetlen javaslatát, amely lehetővé tenné, hogy a magyar külképviseletek akár a nagykövetségek takarítását is offshore cégekre bízzák. Például a Törvényalkotási bizottságban is szürreális vita zajlott róla.Hende Csaba, a bizottság fideszes elnöke (volt honvédelmi miniszter) szerint a magyar állam, a költségvetés, az államháztartás, az adófizetők szempontjából "teljességgel jelentéktelen" az, hogy mondjuk egy krumplikereskedő Lagoszban a nigériai államot, az ottani adószabályokat megkerüli-e azzal, hogy offshore módon jegyezteti be a krumplikereskedő cégét vagy nem. Hende szerint felesleges volt és "egészen abszurd mélységekig jutott" a javaslatról szóló vita.A szocialisták ezzel kapcsolatban viszont egyrészt arra hívták fel a figyelmet, hogy Lagoszban nincs is külképviselete hazánknak (ennyit Hendéék felkészültségéről), másrészt szerintük meglehetősen megdöbbentő, hogy a Fidesz, amely ellenzékben még az offshore lovagok kisöprését ígérte, ezentúl akár a nagykövetségek kisöprését is minden további nélkül offshore cégekre bízhatja.