Szekszárd víz alá került

Forrás: nepszava.hu

A komp a gerjeni önkormányzat tulajdona, a helyiek szerint a Pakshoz közeli község egyik legnagyobb értéke, elsüllyedésével legalább 20 millió forint kár érte a települést. A balszerencsés esetet a lap olvasójának fényképfelvétele is bizonyítja: ezen jól látható, hogy a Szekszárd névre keresztelt hajónak már csak az árboca látszik ki a Dunából.A kikötőben helyszíni szemlét tartottak a rendőrség, illetve a katasztrófavédelem emberei is. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Népszavát úgy tájékoztatta, kollégáik a társhatóságokkal közösen vizsgálják a helyszínt, a folyó felszínén szennyeződést eddig nem tapasztaltak. Ezt Gerjen polgármestere is megerősítette. Romhányi Károly szerint a helyszíni szemle megállapította, sem környezeti kár, sem személyi sérülés nem történt. "A korábbi üzemeltetővel történt konzultáció alapján a téliesítés megtörtént, így környezetre káros anyag sem volt a kishajón" - írta.A polgármester szerint a teljes körű műszaki vizsgálathoz a hajó kiemelése szükséges, ezt azonban a fagyos időjárás akadályozza. "A hideg miatt ugyanis a kiemelt hajóban megrekedő víz nem tudna eltávozni, azaz teljesen kiszáradni, ami előre fel nem mérhető károkat okozna, ez pedig veszélyeztetné, hogy újra üzembe állhasson a Szekszárd hajó.A Népszava megkeresésére a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság Paksi Vizirendészeti Rendőrőrse közölte: szabálysértési eljárás keretében vizsgálják az ügyet, s a térséget visszatérően ellenőrzik.