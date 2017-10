Szél Bernadett: az egészségügy átalakításához két dolog kell, bátorság és pénz

Forrás: MTI / Sztárklikk

Orbán Viktor kormányfő kijelentésére reagálva, miszerint a magánegészségügy egyre több feladatot vállal át az államtól, Szél Bernadett azt mondta: a közegészségügy működtetése az állam feladata, "ez az egyetlen lehetséges megoldás".Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, a Fidesz vezette kormány alatt fizetős lett az egészségügyi ellátás, a magyar emberek költenek erre a legtöbbet a pénzükből a közép-európai régióban. Úgy vélte ugyanakkor: a magánegészségügy nem fogja kiváltani a közegészségügyet, és nem is szabad, hogy kiváltsa, "jól működő közegészségügyre van szükség".Az LMP miniszterelnök-jelöltje azt is mondta: az egészségügy átalakításához két dolog kell, bátorság és pénz.Pártjának ehhez a bátorsága "meg van" javaslataikat folyamatosan teszik le a kormány elé, 2300 milliárd forint megtakarítást szorgalmaztak a mostani "hivalkodó és fölösleges kiadásokról" erre a célra.Azt is elmondta: szándékaik szerint szerte az országban olyan háziorvosi praxisokat hoznának létre, amelyek orvosai képesek lennének arra, hogy idejekorán felismérjék a különböző betegségeket, és idejében segítsenek a rászorultakon.Hozzátette: jelenleg az a helyzet, hogy "hagyják az embereket, hogy egyre betegebbé váljanak", az LMP pedig abban segítene, hogy hogy helyben, minél hamarabb kezelést kapjanak.Mint mondta: a nemzeti konzultáció helyett alapvető dolgokat, így az egészségügy helyzetét kellene rendbe tenni.