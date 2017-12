Szél Bernadett egyeztetésre hívja Orbán Viktor miniszterelnököt

Forrás: MTI / Sztárklikk

A társelnök pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: Orbán Viktor hazudott neki, amikor hétfőn az azonnali kérdésére felelve kompromisszumkészségét hangsúlyozta a tartásdíjak ügyének rendezésében. Kedden ugyanis a Fidesz-KDNP negyedszer sem támogatta az LMP javaslatát, amely a díjakat a valós jövedelemhez kötötte volna, vagy amely megelőlegezett tartásdíjat biztosított volna a magára maradt szülőnek abban az esetben, ha az nem érkezik meg a kötelezettől.Szél Bernadett hangsúlyozta: a kérdés minden ötödik magyar családot és mintegy félmillió gyermeket érint, akik körében hatalmas a szegénység kockázata.A társelnök kérdést kapott Philippe Lamberts, az európai zöldek frakcióvezetőjének nyilatkozatával kapcsolatban, aki a többi közt azt mondta: minél hamarabb be kell vezetni a felső korlát nélküli kvóták rendszerét és szankciókkal, akár a támogatások megvonásával kellene sújtani a nem együttműködő tagállamokat. Szél Bernadett kijelentette: ahogy másoknak is van vitájuk saját pártcsaládjukon belül, úgy az LMP-nek is.A párt továbbra sem támogatja a felső korlát nélküli betelepítési kvótát, de azt sem, hogy Magyarországtól elvonják az uniós forrásokat, mert mint fogalmazott, bár a felét a Fidesz ellopja, a másik fele az emberek javát szolgálja.Közölte azt is: a bevándorlók befogadásának ügyét alapvetően szuverenitási kérdésnek tekinti az LMP, de a humanitárius szempontok sem hagyhatók figyelmen kívül, ugyanakkor a határok ellenőrzésére is szükség van - szögezte le.A politikus kérdést kapott arról is, hogy a solymári időközi önkormányzati választáson egyetlen független jelöltet támogatnak az ellenzéki pártok. Mint mondta, kiváló jelöltről van szó, akinek minden lehetőséget meg kell kapnia arra, hogy a legjobb eredményt érjen el. Konszenzus volt a személyével és a programjával kapcsolatban is.A miniszterelnök azon nyilatkozatával kapcsolatban, miszerint a Soros-hálózat benevezett a magyar választási kampányba, azt mondta: ha már Soros-hálózatról beszélünk, annak a Fidesz az első tagja. Vagy beszéljenek az ország valós problémáiról, vagy számoljanak el azzal, mit kaptak Soros Györgytől és hogyan építették fel a hálózatukat Magyarországon - folytatta.