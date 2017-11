"Szél Bernadett futószalagon tárgyal Soros embereivel"

Forrás: MTI / Sztárklikk

A Fidesz ezt arra reagálva közölte hétfőn az MTI-vel, hogy Szél Bernadett találkozott és megbeszélést folytatott Philippe Lamberts-cel, az Európai Zöldek frakcióvezetőjével, ezen az európai szociális pillérről, valamint Magyarország és az Európai Unió közeledésének útjairól is egyeztettek.A nagyobbik kormánypárt közlése szerint Philippe Lamberts "Soros György megbízható szövetségeseként minden lehetséges alkalommal támadta Magyarországot", korábban uniós vizsgálatot követelt a magyar bevándorlás-politika miatt.Felidézték, hogy Szél Bernadett brüsszeli útján azzal a Věra Jourovával tárgyalt, aki brüsszeli biztosként személyesen találkozgat Soros Györggyel és elismerte, az "EU lépéseinek szívében" a Soros-hálózat értékei állnak. A politikus ugyancsak Magyarország büntetését követelte a Fidesz közleménye szerint.Közölték továbbá, egyre világosabb, hogy az LMP is kész a Soros-terv végrehajtására, azt is nyíltan elmondták, hogy nem tudják máshogy elképzelni a migrációs válság megoldását, csak a kötelező kvóta bevezetésével. Az LMP európai parlamenti képviselője eddig minden migránspárti brüsszeli jelentést meg is szavazott - írta a Fidesz.