Szél Bernadett: korszakváltásra van szükség

Forrás: MTI / Sztárklikk

A korszakváltás azonban nem tárgyalóasztaloknál fog bekövetkezni, hanem az utcán, a tereken, a piacon, vagyis azokon a helyeken, ahol az emberek beszélgetnek egymással - indokolta a helyszínválasztást a párt társelnöke, aki elmondta: maga is beszélgetni akar az érdeklődőkkel arról, ki hogyan látja "a fizetős egészségügy, a szétvert oktatás vagy a rossz bérek" kérdését.A politikus kijelentette: az LMP mindazzal a tudással rendelkezik, amellyel a többi párt, de semmit sem sajátított el azokból a hibákból, amelyeket mások folyamatosan elkövettek, elkövetnek. A jövőben mindenhol jelen lesznek, ahol az emberek élnek, hogy megkérdezzék a választókat az őket érdeklő problémákról - vetítette előre.Szél Bernadett a koraszülöttek világnapja alkalmából arról is beszélt: továbbra is harcolni fog azért, hogy az érintett családok több segítséget kapjanak például akkor, ha számukra nehézséget okoz az anyatejes táplálás; erről szóló javaslatát ismét benyújtja az Országgyűlésnek.