"Szenyát" gyűjtenek az egri iskolások

A Heves megyei hírportált a tagintézmény vezetője, Rázsi Botond tájékoztatta arról, hogy a "+1 szenya" gyűjtése január 17-én lesz iskolájuk aulájában.Az összegyűjtött szendvicsek kiosztásában ezúttal is segítségükre lesz a Vöröskereszt.Rázsi Botond a heol.hu-nak hangsúlyozta: a viszontagságos időjárásban még inkább oda kell figyelnünk a szükséget szenvedőkre.Elmondta: akciójuk egyszerű, nem megterhelő, általa pedig a diákok is megtanulhatják, hogy egy kis segítség is életmentő lehet.