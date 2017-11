Szétlopják az országot, de a Fidesz-szavazók szerint ez így van jól?!

Szerző: Nagy András

Lesújtó a képet festett a magyarországi korrupciós helyzetről a Medián friss felmérése, melynek eredményeit a kutatócég igazgatója egy minapi konferencián mutatta be. Hahn Endre ismertetése alapján megállapítható, hogy Magyarországon ma már nyílt titok a nemzeti lopás, azaz az emberek többsége szerint a teljes politikai vezetés korrupt.A Medián-kutatásból az is kiderült, hogy az emberek tisztában vannak vele, hogy a kormány a "Mi tolvajunk jó tolvaj" elvét követi, vagyis csak akkor lép fel a korrupció ellen, ha saját maga nem érdekelt benne, ugyanakkor a többség úgy gondolja, hogy ez ellen ma nincs mit tenni.A legmegdöbbentőbb adat azonban az, hogy bár Fidesz-szavazók nagy része is átlátja, hogy mi történik korrupció címén ma Magyarországon, mégis úgy gondolja, hogy ez rendben van így. Ezek szerint például Mészáros Lőrinc hihetetlen gazdagodása a mi érdekeinket szolgálja a fideszesek értelmezésében, még akkor is, ha egyébként ők is tudják: ez csak a legszűkebb elit - derült ki a kutatásból.A konferencián szó esett egyébként a magyarországi korrupció melegágyának számító ügyekről, így többek között a közbeszerzésekről és más állami megrendelésekről, a Matolcsy György-vezette MNB erősen aggályos működéséről, a letelepedési kötvényekről, és természetesen a tao-pénzek elosztásáról is.Hogy a felsorolt, gyakran egészen nyilvánvaló közpénzlopási ügyekből miért nem jutott el még egyetlenegy sem a bíróságokig, arra több magyarázat is van. Az egyik, hogy ma a rendszer eleve úgy működik, illetve eleve úgy tervezik a jogszabályi előírásokat, hogy ne lehessen számon kérni ezeket a problémákat - hangzott el.A másik sajnos a közpénzek iránt tanúsított közérdektelenség. Vagyis az, hogy száz emberből mindössze húsz gondolja azt, hogy van értelme hatósághoz fordulnia, ha visszaéléssel találkozik. Ennek tükrében persze az sem meglepő, hogy a többség szerint a kormány korrupció elleni intézkedései elégtelenek. Ám ha a társadalom beletörődik a piszkos kezek politikájába, akkor a jelenlegi állapotokat nemcsak hogy konzerválja, de még ronthat is rajta.Amivel persze nem azt akarjuk mondani, hogy a megszámlálhatatlanul sok uniós és hazai millárd lenyúlásááért az átlagember a felelős. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy változás ezen a területen csak közös, pártok felett álló társadalmi fellépéssel érhető el. Arról sajnos nem szólt a konferencia, hogy miként lehetne összehozni egy ilyen típusú összefogást...