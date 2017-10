Szétvertek egy bírósági tárgyalótermet, és elbarikádozták magukat Kijevben ukrán nacionalisták

Forrás: MTI / Sztárklikk

A zavargás Mikola Kohanyivszkij tárgyalásán tört ki. A férfi az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) nevű mozgalom fegyveres önkéntes zászlóaljának a parancsnoka. Múlt szombaton vették őrizetbe, miután összeverekedett a szintén szélsőségesen nacionalista Jobboldali Szektor (PSZ) egyik aktivistájával, majd önvédelmi fegyverrel többször rálőtt. A bíróságnak arról kellett volna döntenie, hogy meghosszabbítja-e a garázdasággal vádolt Kohanyivszkij fogva tartását vagy szabadlábra helyezi az ítélethozatalig.Kohanyivszkij ügyvédje és hívei szerint estére lejárt az az idő, amíg őrizetben tarthatták, a bíróság azonban kedd délelőttre napolta el a tárgyalást. Támogatói attól tartva, hogy visszaviszik őt a fogdába, elbarikádozták a terem kijáratát. Rohamrendőrök megpróbáltak áttörni a barikádon - könnygázt is bevetettek -, de Kohanyivszkij hívei visszaverték őket, és az éjszakát is bent töltötték a bírósági tárgyalóban.Helyszíni jelentések szerint a különleges rendőri alakulat tagjai a reggeli órákban ismét megrohamozták a helyiséget. Őrizetbe vettek mintegy húsz - egyes források szerint harminc - aktivistát, és rabszállító autóval elszállították őket. Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint a helyszínen dolgozó munkatársukat is őrizetbe vették, és többször megütötték a rendőrök. A tudósító próbálta igazolni magát, de állítólag a rendőrök kitépték a kezéből az újságírói igazolványát.Az UNIAN beszámolója szerint a rohamrendőrök a Hromadszke ukrán televízió munkatársát is bántalmazták, kameráját pedig összetörték.