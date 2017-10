Szexuálisan zaklatta a polgármester az anyakönyvvezetőt

Forrás: RTL / Sztárklikk

Az RTL szombat esti Híradója közölt riportot, amelyben a tyukodi anyakönyvvezető, Németh Pálma számol be részletesen arról, milyen megaláztatásokon ment keresztül.Németh Pálma elmondta, hogy Czibere József három hónapon keresztül fenyegette és zaklatta azzal, hogy polgármesterként bármikor kirúghatja őt és az óvodában dolgozó lányát is.Májusban egy alkalommal az anyakönyvvezető szobájában fogdosni, molesztálni kezdte, egy belépő kolléga mentette meg. Az eset után Németh Pálma júniusban feljelentést tett, de ügye a mai napig rendőrségi szakaszban van még.Az anyakönyvvezető az RTL Híradónak arról is beszélt, korábban több kolléganő is ugyanígy járt, de ők inkább elhagyták a hivatalt. Ő ezt nem teheti meg, mert 3 éves gyerekét apja halála óta óvodapedagógus kezeli, idősebb lánya pedig ott dolgozott.Az anyakönyvvezető azért fordult a rendőrséghez, mert nem akarja még egyszer átélni, amit azon a májusi délutánon.