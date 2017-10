Szijjártó nagy bejelentése: Magyarország megfigyelő tagja lett a Csendes-óceáni Szövetségnek

Forrás: MTI

Szijjártó Péter az MTI-nek elmondta: Kolumbia életében új időszak kezdődik, miután hosszú évek háborúskodását követően a kolumbiai kormány megállapodott a gerillaszervezetekkel. Ennek nyomán most a békés fejlődés időszaka kezdődik meg az országban, és ez "új energiákat szabadít fel" - tette hozzá.Emlékeztetett: a magyar külgazdasági stratégiának az az egyik célja Latin-Amerikában, hogy ezen új, nyugodt fejlődési szakaszt előrevetítő kolumbiai időszakból Magyarország és a magyar vállalatok minél többet tudjanak profitálni. Ezért most újranyitották a magyar nagykövetséget - mondta.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy idén szeptemberben már 20 ösztöndíjas kolumbiai hallgató kezdte meg a tanulmányait Magyarországon, emellett most együttműködési megállapodást írtak alá a sport és a kultúra területén. Azzal, hogy Magyarország megfigyelő tagja lett a Csendes-óceáni Szövetségnek - amely a visegrádi csoporthoz hasonlóan szintén négy tagú: Chile, Kolumbia, Mexikó és Peru alkotja -, vízmérnöki ösztöndíjakat biztosít a szövetség országainak, így nyolc mérnökhallgató csatlakozik ahhoz a 20 ösztöndíjashoz, akik már megkezdték a tanulmányaikat Magyarországon - mondta.