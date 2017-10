Szijjártó: új dimenzióba kell léptetni a magyar gazdaságot

Tarlós megint kocsmai stílusban tolta...

Lassan már meg sem lepődik az ember Tarlós István mondatait hallgatva. Nála lenézőbben, megalázóbb stílusban kevesen tudnak ugyanis beszélni a munkatársaikkal. A főpolgármester a pulpituson pöffeszkedve osztja az észt, és nála senki nem számíthat könyörületre.

Ő az, akinél még a dicséret is büdös. Emlékezzünk csak arra, amikor Tüttő Katáról annyit tudott megjegyezni, hogy nála kellemesebb látvány nemigen van a baloldalon. Ez persze akár még kedveskedés is lehetne, ha nem azt jelentené, hogy a szépségén kívül mást nem nagyon érdemes elmondani róla...A bárdolatlan főpolgármester most éppen Horváth Csab...