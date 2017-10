Szombathely püspöke befogadná az Őcsényből elűzött menekült gyerekeket

Forrás: hvg.hu

"Én szívesen vendégül látom néhány napra a gyerekcsapatot, akár itt a püspökségen" - mondta Székely János szombathelyi megyéspüspök, aki a hvg.hu munkatársától értesült arról, hogy Őcsény falugyűlésén úgy döntöttek, nem járulnak hozzá, hogy oltalom alatt álló gyermekek pihenhessenek a település egyik magánpanziójában, az ingatlant felajánló vállalkozó autójának pedig kiszúrták a kerekeit.A püspök emlékeztetett: "Fontos és helyes a saját, keresztény értékeken nyugvó kultúránk, a társadalmunk biztonságának védelme, ám épp így fontos a rászoruló, a családja biztonságát és túlélését mentő ember segítése." Az is fontos - tette hozzá -, hogy a menekültek számára ne vesszen kárba az az idő, amit a hazájuktól távol töltenek, s a helyzet jobbra fordultával képesek legyenek visszatérni.Mint ismert: a Tolna megyei település falugyűlése menekültként elismert - tehát nem illegális migráns - emberek pihenését akadályozta meg, akik esetében a hivatalos hatósági eljárások is arra jutottak: oltalomra szoruló menekültekről van szó.A történtek nyomán a települést 11 éve irányító Fülöp János polgármester lemondott. A Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: "Itt 11 évig béke és nyugalom uralkodott. Együtt tudott élni a magyar, a cigány, a sváb, a székely. Semmiféle gyűlölet vagy kirekesztés nem volt. Ezt sikerült most felrúgni."Beer Miklós váci püspök azt mondta a 444-nek, hogy "Az őcsényi eset szonda a társadalom állapotáról", ő pedig "nagyon szomorú". Erdő Péter bíboros azonban kitért a HírTV kérdése elől, amikor Őcsényt szóba hozták. Gesztusa sokakat felháborított, Schilling Árpád rendező üzenetet is küldött neki. Korábban egyébként Orbán Viktor sem látott kivetnivalót abban, amit az őcsényiek tettek.