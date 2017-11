Szorul a hurok Orbán nyaka körül

A szocialista EP-képviselő közleményében azt írta: úgy tudja, hogy a néppárti Antonio Tajani, az EP elnöke "példa nélküli módon" magához rendeli a magyar nagykövetet és telefonon beszél Orbán Viktorral is, hogy magyarázatot követeljen az ügyben. "Ez botrány! Ez az Orbán-kormány szégyene!" - hangsúlyozta Ujhelyi.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ rögtön levágott egy méretes hisztit és közölte, hogy az Európai Parlament (EP), arról döntött, hogy fel kell gyorsítani a betelepítési kvótaprogramot és védelmébe vette Soros Györgyöt és a Soros-tervet.A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerdai, közleményében arra reagált, hogy Ujhelyi István szocialista EP-képviselő közölte: az EP házbizottságaként működő, úgynevezett elnökök konferenciájának szerdai értekezletén napirendre került Magyarország, illetve a nemzeti konzultáció kérdése is, és utóbbival kapcsolatban "még a néppárti frakció sem vette védelmébe Orbánékat".A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint az EP döntése alapján minden tagországba telepítenének bevándorlókat, felső létszámkorlát nélkül, kötelező jelleggel (különös tekintettel azokra az országokra, amelyek eddig szerintük nem fogadtak be elég bevándorlót). Soros György szándékainak megfelelően a NGO-kat (nem kormányzati szervezeteket) is bevonnák az betelepítési eljárásokba, miközben megkönnyítenék a családegyesítéseket is.Úgy fogalmaztak: sajnálattal látják, hogy "Brüsszel az európai emberek helyett a milliárdos oldalára állt", és ehhez asszisztál Ujhelyi István és a "Gyurcsány-párt", a Demokratikus Koalíció képviselője, Niedermüller Péter is.