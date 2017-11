Tállai András világhírű lett

Forrás: Napi.hu

A magyar gazdaság kézi vezérlésének bizonyítéka, hogy az adóhatóság elnöke azt mondja: megállapodott az ország legnagyobb, tőzsdén is jelen lévő olajvállalatával, hogy csökkentse az üzemanyagok árát az ország egyik településén - kezdi Tállai András NAV-elnök mezőkövesdi ügyének tálalását a világ felé a Bloomberg. Tállairól megjegyzi azt is, hogy államtitkárként az Orbán-kormány tagja.A hírügynökség ezt követően idézi Tállai hét végi Facebook-üzenetét, amely szerint állampolgári megkeresésre egyeztetett a Mol illetékes képviselőivel a mezőkövesdi üzemanyagárakról. A NAV-elnök a térség parlamenti képviselője, aki egyébként azt is elérte, hogy az állam bőkezű támogatásokat nyújtson a helyi első osztályú focicsapatnak - emlékeztet a Bloomberg. Ezután folytatódik az idézet, miszerint a benzin árát 11, a gázolajét 5 forinttal mérsékelték az október 31-ei szinthez képest.Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke korábban kampánytémává tette az energiaárak csökkentését, azaz nem példa nélküli az Orbán-rezsim történetében, hogy a politikai belefolyik a gazdaságba. Ugyanakkor ez a beavatkozás egyetlen parlamenti választókerület üzemanyagár-képzésébe újabb bizonyítéka annak, hogy a kormánypárt politikai előnyszerzés érdekében hajlamos beavatkozni a gazdasági folyamatokban - folytatódik a magyarországi életkép bemutatása.Orbán pártja, a Fidesz a közvélemény-kutatások szerint lóhosszal vezet a versenytársai előtt az öt hónap múlva esedékes parlamenti választások előtt, ám ennek ellenére teljes kampányüzemmódban zakatol.Eközben a World Economic Forum (WEF) 2017-es versenyképességi listáján (Global Competitiveness Report) az intézmények minőségét mérő alindexében Magyarország a 101. helyre került a 137 országot áttekintő rangsorban, Oroszország, illetve az afrikai Malawi és Uganda mögé - emlékeztet a Bloomberg , amelynek írását a Napi.hu szemlézte.