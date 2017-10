Támadást intézhet az Iszlám Állam az Egyesült Államok ellen

Forrás: MTI / Sztárklikk

Mike Pompeo egy biztonságpolitikával foglalkozó kutatóintézet washingtoni rendezvényén kifejtette: bár az Iszlám Állam terroristáit kiűzték a szíriai Rakka városából, a terrorszervezet változatlanul "óriási fenyegetést" jelent.A CIA-direktor elmondta, a világban mindenütt ott vannak a terroristák, akik a kereskedelmi repülőjáratokat eltérítve jelentenek veszélyt a nyugat-európai országokra és az Egyesült Államokra. Elmondta, hogy az amerikai belbiztonsági minisztérium a repülőtereken már hozott speciális intézkedéseket, amelyek kiszűrhetik "a kereskedelmi járatokon érzékelhető fenyegetést". Erről beszélt szerdán az Egyesült Államok londoni nagykövetségén Elaine Duke, a belbiztonsági minisztérium ügyvezető irányítója is, aki szerint a terroristák repülőgép-eltérítésre készülnek, s erről az amerikai hírszerzésnek vannak is információi.A Demokráciák Védelméért Alapítvány rendezvényén Pompeo - Rakkára utalva, ahol a terroristák kikiáltották kalifátusukat - kifejtette, hogy "a kalifátus összeomlása nagyszerű hír, de csak részben", mert az Iszlám Állam a jövőben átalakulhat valami más terrorszervezetté. "Őrültség lenne azt jósolni, hogy az Iszlám Államnak nem lesznek utódjai" - hangoztatta Pompeo. Leszögezte: az Egyesült Államok továbbra is komolyan veszi az Iszlám Államot és a vele kapcsolatban álló terrorcsoportokat, mind a Közel-Keleten, mind Délkelet-Ázsiában.A CIA igazgatója szót ejtett Észak-Koreáról és Iránról is.Észak-Koreáról azt mondta: Phenjan pár hónapon belül képes lesz arra, hogy tökéletesítse atomfegyverzetét. "Ma közelebb állnak hozzá, mint öt évvel ezelőtt és arra számítok, hogy ha a nemzetközi közösség nem szorítja vissza őket, akkor öt hónapon belül sikerül tökéletesíteniük a arzenáljukat" - szögezte le.Iránnal kapcsolatban Pompeo fontosnak mondta, hogy az amerikai elnök mindent megtegyen annak érdekében, hogy Teherán ne legyen képes atombomba előállítására. Egyetértett a Teheránnal kötött többhatalmi atomalku fenntartásával, de szigorúbb ellenőrzést sürgetett.A rendezvényen Mike Pompeo után beszédet mondott Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó is. Észak-Koreáról szólva leszögezte: "még nem futottunk ki az időből, de közel állunk hozzá".