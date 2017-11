Tanúként sem hallgatták meg Gaskó Istvánt

Forrás: Magyar Hírlap

November 6-án megszüntették a nyomozást a Gaskó-ügyben, igaz, erről a VDSZSZ Szövetség erről már korábban, október 28-án hírt adott.A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás 2015-ben vált meg Gaskótól azok miatt az ügyek miatt, amelyekkel kapcsolatban - a szakszervezet feljelentésére - a nyomozás zajlott. Október 28-án Gaskót újraválasztotta a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szövetség taggyűlése a szervezet élére.Halasi István, a VDSZSZ Szolidaritás elnöke a Magyar Hírlapnak azt mondta, hogy súlyos aggályokat vet fel a büntetőeljárás lefolytatásával kapcsolatban, hogy az ügy érintettje a határozat tartalmától előzetesen értesülhetett, és ez megkérdőjelezi a törvényes eljárásba vetett bizalmat - olvasható a lapban.A határozat átanulmányozása után - amelyet november 9-én a VDSZSZ is megkapott - a VDSZSZ Szolidaritás nevében eljáró Halasi panaszt nyújtott be a BRFK Korrupció Bűnözés Elleni Osztálynál, és a Fővárosi Főügyészségen is, azonban az egyes feljelentési témakörök teljes kivizsgálása nem történt meg, a szakszervezet által a hatóságnak átadott iratokat nem vették figyelembe, és sem tanúkihallgatások, sem szembesítések nem történtek.Mivel az indoklásban szerepel Gaskó István neve a vagyonkezelői felelősség, illetve a szakszervezeti számlál és bankkártya feletti rendelkezés tekintetében, ezért indokolt lett volna a volt elnök, és a gazdasági alelnök és a könyvelő tanúkénti kihallgatása is - teszik hozzá.