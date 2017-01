Tarlós: aki szereti Budapestet, támogatja az olimpiarendezést

Sorra zárnak be a kisboltok

Az Internet nem felejt

"Sportoltam és sportbarát is vagyok. Persze a sportértéke és az idegenforgalmi értéke is nagy lehetne, ha valamikor itt lehetne egy olimpia, de csodálkozom ezeken a felvetéseken most. A budapesti olimpia gondolata nem életszerű."

Aki Budapestet szereti, támogatja az olimpiát, nem ír alá ilyen íveket - mondta az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában a főpolgármester.Tarlós István kijelentette: Budapest mindenképpen jól jár az olimpiával, a játékokat megérdemlik a magyar sportolók, a rendezvényt pedig jelentős összegekkel támogatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.Azt mondta, az eseményre olyan beruházások valósulhatnak meg biztos finanszírozás mellett, amelyek különben később vagy sosem jöhettek volna létre, így "Budapest szempontjából értelmetlen támadni az olimpia rendezését".Lehet, hogy a főpolgármesternek kiváló az elemzőkészsége (arra is is hogy rájött már, hogy a népszavazás rontja a budapesti olimpia esélyeit), de az internetnek meg remek a memóriája.- nyilatkozta korábban Tarlós István.