Tarlós István elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát

Közélet

Matolcsyék hol élnek? Szerintük tízmilliónál is több megtakarítása van egy átlagos magyar háztartásnak

Egyre több pénzük van a magyar háztartásoknak - írja a Világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint tavaly a harmadik negyedév végére 43 ezermilliárd forintnál is több pénzügyi vagyont halmozott fel a lakosság, ami háztartásonként 10 milliónál is többet jelent. Az első kilenc hónapban összesen 867 milliárd forintot tettek félre a háztartások, emellett több mint 940 milliárd forintnyi hozamot vagy kamatot is bezsebeltek