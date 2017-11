"Tarlós Istvánnak öt fő ellensége van"

Szerző: Nagy András

Két olyan hír is napvilágot látott az elmúlt két napban, amely komoly működési hiányosságokra utal a BKV-nál. Ezek közül az egyik, hogy a közlekedési cég más munkakörökből irányít át pótsofőröket, hogy enyhítse a buszvezető-hiányt a metrópótlás idején. (Igaz, csak olyan kollégák jöhetnek szóba, akiknek van C típusú jogosítványuk.)A másik hír, hogy hihetetlen gondot okoz a BKV-nak (de más fővárosi közszolgáltatóknak is), hogy a központi közbeszerző holding működésképtelensége miatt akadoznak a beszerzések. A közlekedési vállalat esetében ez az elromló alkatrészek pótlását akadályozza, ha a buszágazatban lévő 250 fős vezetőhiány nem lenne elég baj.Miközben tehát a sofőrhiány miatt mérnököket, szerelőket és irodai dolgozókat is kell bevetni a "gördülékeny" működés érdekében, a közbeszerzések akadozása miatt már csak rendkívüli intézkedésekkel tudják előteremteni a működéshez szükséges alkatrészeket.A főpolgármester az asztalra csapna ez utóbbi probléma kapcsán. Sőt, a hírek szerint akár fel is számolná az általa életre hívott központi közbeszerzőt. A városi pletykák szerint fideszes érdekkörök nyomására létrehozott Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. kapcsán az MSZP amondó, hogy Tarlós Istvánnak előbb egy működőképes struktúrát kellett volna biztosítania a cégnek, és csak aztán dönteni a felállításáról.Mint Horváth Csaba a Sztárklikk megkeresésére elmondta, a közbeszerzési kft. valóban alkalmatlan, ám nem a cég tehet arról, hogy két éve nem tervezték meg rendesen a felelősségi köröket, és nem rendelték hozzájuk a megfelelő jogosítványokat. Emellett 2010-ig évi minimum 20 milliárd forint volt a meglévő infrastruktúra javítására, addig most körülbelül a harmada - tette hozzá.Ennél is nagyobb gond, hogy az elmaradt felújítás miatt csak a hónapban már három síntörés volt a Nagykörúton, a legutóbbi épp a tegnap reggeli csúcs közepén. Az MSZP fővárosi politikusa szerint óriási szakmai hibát követett el a városvezetés, amikor az évek óta tervezhető villamospálya-rekonstrukciót sikerült a metrófelújítás idejére időzítenie.Horváth szerint Tarlós kettőt akart lépni egyszerre, ám ezzel mindkét viszonylat esetében ballépést tett. A kialakult káoszban a megoldást már csak a metró visszaindítása és a nagykörúti 4-6-os pálya rekordsebességgel való felújítása jelentené - mondta. "Kimondottan vezetői hiba, hogy nem készítették elő a fő teherhordó elemeket a megnövekedő terhelésre például a körúti villamosvonalon, amit a metró kiesése városszerte jelent - fogalmazott.Nyáron púposodik, ősszel törik, mit csinál télen? - tette fel a találós kérdésnek is beillő kérdését, utalva arra, hogy ha valamit, akkor a 4-6-os pálya rekonstrukcióját előre láthatta volna a városvezetés. "Úgy tűnik, Tarlós Istvánnak és a BKV-nak öt fő ellensége van: az utazók és a négy évszak" - jegyezte meg.