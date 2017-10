Tarlós megint kocsmai stílusban tolta...

Szerző: Herczeg Ármin

Ő az, akinél még a dicséret is büdös. Emlékezzünk csak arra, amikor Tüttő Katáról annyit tudott megjegyezni, hogy nála kellemesebb látvány nemigen van a baloldalon. Ez persze akár még kedveskedés is lehetne, ha nem azt jelentené, hogy a szépségén kívül mást nem nagyon érdemes elmondani róla...A bárdolatlan főpolgármester most éppen Horváth Csabának szólt be egy vaskosat. A fővárosi közgyűlésen éppen a Római-parti gátról volt szó. Arról, amelyről már igen sokat beszélt Tarlós, de abban ritkán volt két egyforma tartalmú. Most éppen azt jelentette be, hogy elkezdődhet a part két végén lévő pataknál az árvízvédelmi munka. A szocialisták képviselője Horváth Csaba erre azt kérte, hogy határozzák meg pontosan, hogy mindez mennyibe kerül. (A fővárosi építkezések kapcsán ez igen jogos kérés, gondoljunk csak a világ egyik legdrágább uszodájának történetére.)Tarlós szó szerint a következőket válaszolta: "kicsit csillapodjon, Horváth pajtás!".Arra nem tér ki a tudósítás, hogy mit reagált erre a megszólított. Én azt gondolom, hogy a helyes válasz valahogy így hangzott volna a hajdani SZDSZ-es (nem tudták róla, hogy az volt?) főpolgármesternek: pajtás neked a nénikéd... Esetleg lehetett volna kicsit cifrázni is.Persze lehet, hogy Tarlós azt hiszi: vicces, amikor ilyeneket mond, pedig csak mérhetetlenül bugyuta. Az ő beosztásával talán együtt kellene járnia valamiféle eleganciának, úriemberségnek, vagy legrosszabb esetben kimértségnek.Az effajta bárdolatlan, lenéző, viccesnek tűnni akaró kifejezések természetesnek tűnhettek egy hajdani TSZ elnök, vagy járási párttitkár szájából, az ország legnagyobb városának első emberét viszont csak lejáratják. Hát ez van Tarlós...