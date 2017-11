Tarlós nem viccel, most példát statuál

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A kirúgás borítékolható volt, miután Földi a főpolgármesteri figyelmeztetés ellenére is migrációról nyilatkozott hétfőn a Magyar Időknek. A tanácsadó korábban azzal húzta ki a gyufát, hogy az Echo TV műsorában szabotőröknek, kémeknek nevezte a menekülteknek segítő civileket, akiket - mivel Földi László szerint Európa jelenleg migrációs háborúban áll - gyakorlatilag azonnal ki lehetne végezni.Tarlós István a közfelháborodást kiváltó nyilatkozat kapcsán jelezte, hogy Földi hivatalos minőségében nem közölheti személyes véleményét a migrációs témában.Az elbocsátásról szóló közleményében Tarlós most arra is kitért, hogy Földi az első esetben nemcsak elfogadta a figyelmeztetést, de ő maga ajánlotta fel, hogy alkalmazása alatt nem beszél többet az ügyről. A főtanácsadó tisztában volt azzal, hogy átlépi a vörös vonalat, és a Magyar Időknek adott interjút egyfajta felmondó nyilatkozatnak szánhatta.Tarlós István egyébként meglepően enyhén fogalmaz elbocsátó üzenetében: kiváló szakembernek nevezi a volt hírszerzőt, aki szerinte korábban "rossz időben használt egy rossz kifejezést".