Te jó ég! Mit tett Ron Werber ezzel a szegény Szél Bernadettel?

Szerző: Konczik Márton

Miközben Gyurcsány és Karácsony arról beszélt, hogy együttműködés nélkül nincs kormányváltás, és az LMP ne juttassa újabb győzelemhez Orbánt, Szél elutasított minden tárgyalást, ragaszkodva ahhoz, hogy 106 jelöltjük indulni fog.Gyurcsány a kormányzati tapasztalatai birtokában óva intette Szélt a felelőtlen ígérgetésektől, de a zöldpárt miniszterelnök-jelöltje lazán a nép közé dobott kétezer milliárd forintot.Ötven százalékos béremelést ígért, meg azt, hogy minden megtermelt ötödik magyar forintot az oktatásnak adja. Gyurcsány itt megint szólt, hogy ezzel 13. 14. 15. havi nyugdíjat is ígérhetett volna, de Szél rezzenéstelen arccal közölte, hogy ő itt a jövő, a korszakváltás, és mindent kiszámolt.Karácsony szerint Szél egyelőre Orbánnak segít azzal, hogy nem hajlandó együttműködni a többi párttal.Szél és Karácsony itt külön is összekapott. Szél ki akarja dobi az elmúlt 27 évet az ablakon, Karácsony szerint sok mindent kell korrigálni, de el kell ismerni a múlt eredményeit is. Simán tudna támogatni LMP-s jelöltet, de sok DK-st is, például a XV. kerület polgármesterét, Hajdu Lászlót is.Gyurcsány végig higgadtan érvelt, a tapasztalt államférfi figuráját hozta, aki kiigazítja a szeleskedő, lekezelő és agresszív Szélt. utalva arra, hogy az LMP hányszor működött együtt a Fidesszel, a jelölt asszony még közös fórumot is tartott Kósa Lajossal.Karácsony erkölcsi kötelességnek nevezte a kormányváltást, ugyanakkor elmondta, nem akar az MSZP-vel sem közös miniszterelnök-jelöltet, sem közös listát. A 106 egyéni jelölt hozhatja el a sikert - érvelt a Párbeszéd társelnöke.A vita főleg Gyurcsány és Szél párbaját hozta, előbbi magabiztos győzelmével. Karácsony is inkább a DK elnöke felé tendált, érvelése ügyesen, de leginkább az ellenzéki együttműködés szorgalmazására szorítkozott.