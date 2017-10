Tegnap betörték a DK Márvány utcai irodájának vitrinjét

Szerző: Vágó István

Ők is konstatálták, hogy az üveget éppen ott törték be, ahol a "GYŰLÖLET STOP!" felhívás látható (no meg a DK elnöksége, köztük kinagyítva a párt helyi önkormányzati képviselőjének az arcképe - azaz az enyém)...Tanulságos lehet, hogy miután állami hivatali kommandók távolítják el a hatalomnak nem tetsző plakátokat, egyes állampolgárok máris azt gondolják, hogy ők személyesen is támadhatják azokat, akik nem ugyanazt gondolják a mai hazai viszonyokról mint ők.Alakul a forró ősz?