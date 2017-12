Tiltott párttámogatások a számvevőszék fókuszában

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az ÁSZ közleményében emlékeztet: 2014 előtt a pártok szinte bárkitől fogadhattak el vagyoni hozzájárulást, 2014 januárjától viszont az Országgyűlés jelentősen szigorította a tiltott támogatások szabályozását.A módosítás óta a pártoknak tilos jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása. Az is tiltott, nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető aktuális ár alatt vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat.A közlemény szerint, ha egy párt tiltott nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, például az adott időszakban alkalmazott piaci árnál lényegesen olcsóbban rendelt meg valamilyen szolgáltatást, akkor az ÁSZ megállapítja a tiltott támogatás értékét.Ezt a párt az ÁSZ felhívására 15 napon belül köteles befizetni a központi költségvetésnek, emellett a párt központi költségvetésből juttatott támogatását a Magyar Államkincstár az ÁSZ által megállapított összeggel csökkenti. Ha a párt nem fizeti be határidőben a tiltott támogatás megállapított összegét, az adóhatóság adók módjára behajtja.A törvénymódosítás alapján az ÁSZ megújította a pártok ellenőrzésének módszertanát, és ezt egyeztette 2016 novemberében a parlamenti pártok képviselőivel. Az ellenőrzések kiterjednek a párt által kapott vagyoni hozzájárulásokra, azok értékelésére, valamint a tiltott, nem pénzbeli hozzájárulások kezelésének gyakorlatára is.Az ÁSZ emlékeztet arra is, hogy 2017. június 13-án nyilvánosságra hozott jelentésében állapított meg első alkalommal tiltott támogatást. Akkor feltárta ugyanis, hogy 2014-ben az MSZP 39 ingatlanból tíz esetében kedvezményes bérleti díj, illetve térítésmentes ingatlanhasználat formájában jogszerűen igénybe nem vehető, jogi személyektől származó mintegy 3,1 millió forint tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el.Az ÁSZ felhívással fordult az MSZP elnökéhez, Molnár Gyula pedig levélben tájékoztatta a számvevőszéket arról, hogy az MSZP eleget tett az ÁSZ felhívásában foglaltaknak, és június 23-án befizette a központi költségvetésnek a 3,1 millió forintot.