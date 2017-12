Tizenhét ország az uniós feketelistán

Forrás: MTI / Sztárklikk

"Elfogadtuk a listát azon országokról, amelyek nem lépnek fel kellő hatékonysággal az adóelkerülés ellen" - jelentette be Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter az ülés szünetében.A feketelistán többek között Bahrein, Barbados, Dél-Korea, az Egyesült Arab Emírségek, Grenada, Guam, Mongólia, Namíbia, a Marshall-szigetek, Panama, Saint Lucia és Tunézia is megtalálható, amelyek az EU közlése szerint közel egy év párbeszéd után sem voltak hajlandók együttműködésre.Emellett egy úgynevezett szürkelistát is összeállítottak, ezen negyvenhét olyan ország szerepel, amely ígéretet tett rá, hogy összhangba hozza szabályozását az uniós normákkal. További nyolc államot februárban fognak értékelni, tekintettel arra, hogy nemrégiben komoly károkat szenvedtek a rajtuk átsöprő hurrikánok miatt.Azt egyelőre nem tudni, milyen szankciókra számíthatnak majd az együttműködést elutasító országok, de korábban az ezekbe irányuló uniós források befagyasztásáról is szó volt, viszont ebben a kérdésben még nem sikerült megállapodni.Az Európai Bizottság tájékoztatni fogja az államokat arról, mit kell tenniük ahhoz, hogy lekerüljenek a listáról. Mint közölték, a brüsszeli testület szorosan figyelemmel fogja követni a fejleményeket, és legalább évente egyszer értékelést fog készíteni.Pierre Moscovici uniós pénzügyi biztos komoly előrelépésként értékelte a dokumentumot, ugyanakkor rámutatott, ennyi még nem elegendő ahhoz, hogy az adóelkerülést világszerte felszámolják. Növelni kell a nyomást az országokon, a lista elfogadását szankcióknak kell követniük, a szürkelistán szereplő államoknak pedig mielőbb hitelt érdemlően eleget kell tenniük a vállalásaiknak - nyilatkozott Moscovici, kiemelve, hogy "senki nem kaphat szabad utat"."Nincs értelme ilyen listát készíteni, amennyiben nem kísérik büntetőintézkedések" - vélekedett Bruno Le Maire.Luxemburgi kollégája, Pierre Gramegna viszont ezzel nem értett egyet, szerinte "nem kellene alábecsülni egy hasonló feketelista hatékonyságát".Az eljárásban több mint kilencven országot vizsgáltak, a bírálók szerint azonban a tagállami kormányok képviselőit tömörítő tanács annyira felvizezte az Európai Bizottság által javasolt kritériumrendszert, hogy az EU egyetlen állama sem kerülhetett fel a listára.Az Oxfam múlt héten saját listával állt elő az adóparadicsomokról, amelyre négy uniós tagállam, Hollandia, Írország, Luxemburg és Málta is felkerült. A nemzetközi civil szervezet arra figyelmeztetett, hogy a hivatalos dokumentumból a politikai nyomásgyakorlás miatt valószínűleg több ország ki fog maradni.Az EU több tagállamában is léteznek hasonló feketelisták, ezek azonban országról országra eltérnek, ami rendkívül megnehezíti a közös uniós fellépést.