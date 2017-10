Tizennyolc órán át várakoztattak egy beteget a sürgősségin

A nő fényképeket is készített, amelyeken azt lehet látni, hogy a reménybeli páciensek a földön vagy valamelyik széksoron fekve vészelik át a hosszúra nyúló várakozási időt. Egy idős néni magatehetetlenül feküdt az ágyon,. Hamarabb ott volt mint mi, és senki rá nem nézett" - mesélte. Volt, aki a fájdalmaival küzdve várt 10-15 órát.Az RTL Klub az ügyben megkérdezte a Jahn Ferencet, de a kórháztól nem kapott választ a kérdéseire, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ viszont úgy felelt, hogy a sürgősségi osztályon naponta 90-100 embert látnak el az orvosok a legjobb tudásuk szerint.Ebből mindazonáltal másnap nem sok látszott, az RTL Klub Híradója ugyanis rejtett kamerával ment be a Jahn Ferenc sürgősségijére, ahol kevés volt a beteg, de ellenére órákon át várakoztatták őket. Valaki, aki két óra múltán láttak el, elmondta, ez viszonylag jó időnek számít ahhoz képest, hogy váratták már 10, sőt 13 órán át is.