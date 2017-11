Több mint háromezer rendőr védi a külföldi delegációt Budapesten

Helikopteres kíséret

A biztonság volt a leglátványosabb díszlet a pesti Vigadóban Kína és a 16 Közép-Kelet európai ország gazdasági fórumán. A három napos eseményen részt vevő ezer üzletemberre és a politikusokra több mint háromezer rendőr vigyáz, vagyis minden résztvevőre három biztonsági ember jut. A résztvevők között 25, kiemelten védett személy van.A különleges védelmi intézkedések részeként a delegációs útvonalak mentén már napokkal korábban lehegesztették a csatornafedeleket. A belvárosban állig felfegyverzett kommandósok járőröznek, a biztonsági zóna határára telepített ellenőrző-áteresztő pontokon robbanóanyag kereső kutyákat lehet látni.A vegyi, vagy sugárzó anyagokkal elkövetett támadás hatásainak kivédésére a honvédség egy mozgó havária-laboratóriumot is bevetett. A Honvédkórházban pedig fokozott egészségügyi készenlétet rendeltek el, hogy szükség esetén azonnal megkezdhessék egy védett személy ellátását.A védett személyeket szállító konvojokat a levegőben rendőrségi helikopterek kísérik. Orbán Viktor kormányfő és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Vigadó bejáratánál várta a gazdasági fórumra érkező kínai miniszterelnököt. Li Ko-csiang és kísérete egy 50 autóból álló konvojjal érkezett az eseményre.A kínai miniszterelnök ugyanolyan szintű védelmet kap Magyarországon, mint amit a világ legveszélyeztetettebb vezetői szoktak kapni. Az M1 értesülései szerint Li Ko-csiang magyarországi látogatásának biztosítását több hónapos egyeztetés előzte meg. Az M1 úgy tudja, a miniszterelnököt csak a legszűkebb testőrsége kísérte el. Közülük több személybiztosítónak helyismerete is van, mert már járt itt hasonló feladattal.Magyarországon a rendvédelmi szervezeteknek legutóbb 2011-ben, az uniós elnökség alatt lezajlott EU-csúcs idején kellett olyan összetett, sok szereplős személyvédelmi feladatot ellátniuk, mint most, a 16 + 1 csúcstalálkozón.