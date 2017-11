Többszörösére emelnék a nyugdíjakat

Forrás: HVG - Sztárklikk

A legkisebb nyugdíj 4,25-szörösét jelentő művészjáradékot kaphatnak 65 éveskoruktól életük végéig azok a művészek, akik korábban magas elismerésben részesültek. Például a Nemzet Színészei vagy a Magyar Művészeti Akadémia tagjai. Balog Zoltán miniszert erről nyújtott be most törvény javaslatot. A legkisebb nyugdíj 4,25-szörösét most 121 ezer forint.Ezt az indokolhatja, hogy az utóbbi időben sok művész hangot adott annak, hogy nevetségesen és megalázóan alacsony nyugdíjat kap. Legutóbb Koós János árulta el, hogy pontosan mennyire alacsony a nyugdíja.Idén már több művész, Demjén Ferenc és Lang Györgyi is panaszkodott az alacsony ellátás miatt, Nagy Feró sem a nyugdíjából él, és a Kossuth-díjas Bródy János sem támaszkodhat az időskori juttatásra.