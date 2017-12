Tojással dobálták meg Áder Jánost, de őt nem érdekli, visszamegy Prágába

Forrás: Népszava

Áder Jánost elkíséri felesége, Herczegh Anita asszony. Az elnök Prágában találkozik Milos Zemannal, a Cseh Köztársaság elnökével, Milan ©těch-hel, a cseh Parlament Szenátusának elnökével és Radek Vondráčekkel, a cseh Képviselőház elnökével. A köztársasági elnök a prágai Motol temetőben Esterházy János sírjánál, majd Karlovy Varyban Arany János emléktáblájánál koszorút helyez el.Ádernek nem lehet túl jó emléke Prágáról, hiszen három éve, 2014 novemberében, a bársonyos forradalom 25. évfordulóján tojással dobálták meg a cseh fővárosban a tüntetők - írja a Népszava A demonstrálók a botrányos viselkedéséről híres cseh elnök, Milos Zeman ellen tiltakoztak, a beszédek alatti füttykoncert elsősorban neki szólt. Ádernek először sikerült egyperces néma csendre inteni a tömeget, egy másik helyszínen neki is kijutott.Az Index videóján jól látszik, hogy a magyar államfő maga küldte el az esernyős biztonsági embereket, majd néhány másodperc múlva már húzta is le a fejét a felé repülő tojás elől. Ez az incidens is Zemanhoz kötődik, a cseh államfő épp egy emléktáblát avatott az egykori diáktüntetések helyszínén, amikor megdobálták őket a tüntetők.