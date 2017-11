Torockai: Gulyás Márton hivatásos felforgató sem jöhet többé gyerekeket ijesztgetni és provokálni hozzánk

"Örkényi egypercesben is megállná a helyét az, amit a Fidesz művel"

"Az Alkotmánybíróság ugyan megsemmisítette a tavalyi rendeletünket, de közben Ausztria is betiltotta a burka viselését, mi pedig most az osztrák törvény szövegét vettük alapul. Igaz, itt az "iszlám" szó nincs leírva, de az arcot teljesen elfedő ruhadarab igen. Így támadni sem lehet, ráadásul Gulyás Márton hivatásos felforgató sem jöhet többé gyerekeket ijesztgetni és provokálni hozzánk Darth Vader-jelmezben, mint ahogy tette idén március 15-én, és a helyi bűnöző sem jöhet többé be a Hivatalba maszkban, az itt dolgozókat riogatni, mint ahogy történt néhány éve."

Forrás: Facebook

Az Alkotmánybíróság tavaly semmisítette meg az ásotthalmi önkormányzat rendeletét, mert a testület szerint az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat csak törvény állapíthat meg.