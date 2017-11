Török puccskísérlet - Több tucat korábbi minisztériumi alkalmazott ellen adtak ki elfogatóparancsot

Az érintettek állítólag felhasználói annak a ByLock nevű, titkosított üzenetküldő programnak, amelyen keresztül a török vezetés szerint a hatalomátvételi kísérletet is szervezték. A minisztériumi dolgozókat korábban a 16 hónapja tartó rendkívüli állapotra hivatkozva bocsátották el állásukból. A szerdai rendőrségi műveletben 17 embert már előállítottak.A török vezetés az 1999 óta - önkéntes száműzetésben - az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok terrorszervezetnek nyilvánított nemzetközi hálózatát vádolja a tavaly júliusi puccskísérlettel, de ő következetesen tagadja, hogy köze lett volna a történtekhez.A hivatalos török álláspont értelmében a gülenisták céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba.Legutóbb október 26-án a külügyi tárca 121 egykori alkalmazottja ellen adtak ki elfogatóparancsot.Szerdán ugyanakkor újabb 134 ember után is keresés indult azzal az indokkal, hogy a Gülen-mozgalmon belül a török haderő több katonájának "tanítómesterei" voltak. A rajtaütéseknek a közép-törökországi Konya a központja, de a hatósági fellépés még további 39 tartományra kiterjed.Szeptember végén országszerte 125 embert állított elő a török rendőrség hasonló indokkal. Az ő vallomásaik alapján adtak ki szerdán elfogatóparancsot a 134 ember ellen.Törökországban egy év alatt 111 ezer állami alkalmazottat menesztettek, illetve 38 ezret felfüggesztettek állásából. 134 ezer embert őrizetbe vettek, összesen 50 ezret pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a gülenista hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Jelenleg nagyjából 48 500 gyanúsított van előzetes letartóztatásban.A mindennapos tisztogatások nem csak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem Gülen feltételezett támogatóit is. Az Európai Unió számos vezető politikusa úgy véli, hogy a hatalomátvételi kísérletre adott török válasz túlzó, és az ország egyre inkább távolodik az európai értékektől.