Törvénybe iktatott választási csalás

Szerző: Vásárhelyi Mária

Ezzel ugyanis a kormánypártok elismerik, hogy 2013-ban tudatosan úgy alakították át a választási törvényt, hogy az a kamupártok létrehozásával megteremtse a törvény által védett választási csalás lehetőségét.Ez a törvény ugyanis akkor arra buzdította a politikai kalandorokat és szélhámosokat, hogy mindenféle kamupárokat hozzanak létre és indítsanak el a választásokon azért, hogy felvehessék és ellophassák a több százmillió forintos kampánytámogatást, amellyel senkinek nem kellett tisztességesen elszámolni.Az a kamupárt, amelyik 27 körzetben tudott jelöltet állítani 150 millió forintot, amelyek pedig minden körzetben állított jelöltet 597 millió forintot lophatott el.A rendszer úgy volt kitalálva, hogy a pénz felhasználását senki ne ellenőrizze. És ugyancsak a kamupártok létrejöttét segítette, hogy az összegyűjtendő ajánlócédulák számát a korábbi harmadára csökkentették, valamint bevezették, hogy egy ember több jelöltet is ajánlhatott. Így azután gyorsan virágzó biznisz lett az ajánlások csereberéje.Ez akkor azért állt a Fidesz érdekében, mert így felaprózhatták a kormányellenes szavazatokat, kiváltképp mivel ezeknek a kamupártoknak egy része olyan nevet választott - Összefogás, Együtt 2014 - , amely kísértetiesen hasonlított a választáson a parlamentbe kerülésre esélyes ellenzéki pártok nevére. Az egész rendszer célja a választópolgárok tudatos félrevezetése volt.2014-ben összesen 18 párt ill. pártszövetség neve került fel a szavazó listára, ezek közül négy jutott a parlamentbe, 13 viszont még a fél százalékot sem érte el. Ez a 13 párt összesen 3.6 százalékos szavazatarányt ért el, ami pártonként átlagosan 0.27 elért szavazatarányt jelent, ami említésre sem lenne érdemes, ha nem az lett volna a helyzet, hogyha ugyanezek a kormányellenes szavazatok a tényleges ellenzéki pártokhoz jutnak, akkor még ebben a teljesen torz mandátumelosztási rendszerben sem lett volna meg a Fidesz kétharmados többsége.Nekünk, adófizetőknek ez a törvénybe iktatott választási csalás 3.4 milliárd forintunkba került valamint abba, hogy a Fidesz - a kétharmados parlamenti többség birtokában - akadálytalanul építhesse tovább pártállami rendszerét.Mára azonban változott a helyzet. Ma nem a baloldali és liberális proteszt szavazatok szétszóródása, hanem éppen azok tömbösödése áll a Fidesz érdekében. Mert most a kormánypárt fő ellensége a Jobbik, és a legfontosabb cél ennek a pártnak a gyengítése, akár azon az áron is, hogy a baloldali és liberális pártok valamelyest erősödjenek.Ezért módosítottak a törvényen és ezért próbálják ellehetetleníteni a kamupártok választási indulását. pedig már nagyon rákészültek a politikai kalandorok; az elmúlt időszakban összesen több mint 200 politikai pártot vetettek nyilvántartásba a választási irodában. Hát ez most nem jött be nekik.Ez azonban mit sem változtat azon, hogy a kamupártok létrehozását közpénzekből támogató törvény volt az elmúlt hét év egyik legaljasabb rendelkezése. Nemcsak nyilvánvalóvá tette a csalás törvény általi támogatását, hanem az adófizetők pénzéből anyagilag is ösztönözte ezt. És bár ezt nyilván soha nem lehet bizonyítani, nincs kétségem afelől, hogy a kamupártok "fondorlatos" névválasztásának ötletadói a Fidesz agytrösztjéből kerültek ki.Az is szégyen, hogy az ellenzéki pártok ezt a kérdést nem tartották folyamatosan napirenden, nem követték folyamatosan nyomon a kamupártok sorsát és az általuk felvett milliárdok nyomát és így lényegében tudomásul vették, hogy a 2018-as választások is közpénzekből finanszírozott választási csalás körülményei között fognak lezajlani.És persze szégyen, hogy az ügyészség minden kamupárt esetében megszüntette a nyomozást, mintegy rábólintva arra, hogy így el lehet lopni 3.4 milliárdot az adófizetőktől.Az Orbán oligarchái által ellopott ezermilliárdokhoz képest persze ez zsebpénz, de arra azért elegendő lenne, hogy az összes magyar kórházba jusson korszerű CT berendezés. Ráadásul az oligarchák hatalom által szervezett szervezett közpénz lopását eddig legalább nem iktatták még törvénybe, szemben a kamupártok általi rablással.