Tóth Zoltán: "tisztességtelen és átláthatatlan" voksolás lesz 2018-ban

Csapdát állított a Fidesz az ellenzéknek az új választási törvénnyel, mivel csak egyetlen olyan verzió létezik, amelynek az a kimenetele, hogy az ellenzéki pártok kerülnek ki győztesen

"Ebben az esetben a jelenlegi ellenzéknek lenne kétharmada, a Fidesz pedig kisebbségbe kerülne, pont fordítottja lenne a mostani helyzetnek"

"Ismerve a mai káoszt, amely a demokratikus ellenzéket körülveszi" Tóth Zoltán szerint a koordinált jelöltállítás csupán egy kényszerhelyzet, amely végső soron azt eredményezi, hogy csak három ellenzéki párt indíthat közös listát anélkül, hogy egymás ellen kell jelöltet állítaniuk a választókerületekben. "106 körzet van, egy országos listához pedig 27 egyéni jelölt kell. Számoljuk ki! A negyedik párt már nem tudna külön országos listát indítani, hiszen csak 25 vagy 26 jelölt jutna neki."

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

- vázolta Tóth Zoltán.A választási szakértő a Hír TV online megkeresésére kifejtette, a csapdahelyzet abban rejlik, hogy csupán akkor lenne esélye az ellenzéknek leváltani a Fideszt, ha mind a 106 választókerületben közös jelöltek lennének, illetve egyetlen közös országos lista.- mondta a szakember.Ehhez azonban egyezkedni kell, és Tóth Zoltán szerint a Fidesz pontosan azért így alkotta meg a szabályozást, mert tudja, hogy ellenfelei szinte képtelenek együttműködni, egyezkedni, ennek okán pedig kevés az esélye a teljes összefogásnak, "nem tudnak kimászni a csapdából."Emellett az is hátrányos a szakember szerint, hogy a választási "matek" összeköti a listára, és az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat: "a végelszámolásban gyakorlatilag kétszer hasznosul az a voks, amit egy egyéni jelöltre leadnak, hiszen ott vannak a töredék- és premizált szavazatok is."Mindez azért inkorrekt, mert csak az a párt részesülhet a töredék- és premizált szavazatokból, amely országos listát is állított.Amely párt éppenhogy megüti az öt százalékos parlamenti küszöböt, az sem arányosan kapja meg a mandátumokat - hiszen a törvény a győztest túlzottan is jutalmazza, a legtöbb szavazatot szerzett párt mindig több mandátumot kap, mint amennyi arányaiban járna.